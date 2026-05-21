Tadas Juodsnukis pristato proginę dainą: tai būna tik kartą gyvenime

Viena mokyklos išleistuvių tradicijų – šokiai. Ir jiems nostalgiška Tado daina puikiai tiks. „Kai rašiau žodžius, įsivaizdavau tokias išleistuves, kokios buvo, kai aš mokyklą baigiau: aktų salė papuošta, klasiokės sukneles pasisiuvusios.
Jausmai prieštaringi. Pagaliau laisvė ir tikras gyvenimas prasideda, bet giliai viduje lyg ir graudu atsisveikinti, kiek baisoka, kas laukia ateity. Manau, kad ir tiems, kurie mokyklą seniai baigė bus nostalgiškai malonu paklausyti ir prisiminti tą vakarą“, – dainos nuotaiką nusakė Tadas.
Paklaustas apie savo išleistuves, jis nustebina.
„Mano išleistuvės buvo festivalyje „Velnio akmuo“ su metalistais“, – juokėsi jis. Dainininkas pasakojo, kad baigdamas mokyklą priklausė būtent šiai subkultūrai ir jam atrodė, kad pirmas gyvenime metalo muzikos festivalis – daug svarbiau, nei šokiai su klasiokais. Todėl tradicines mokyklos išleistuves jis praignoravo.
„Dabar, kai praėjo tiek metų, jau kyla apgailestavimas, kad tradicinių išleistuvių su šokiais ir saulės pasitikimu nepatyriau.
Festivalių gyvenime jau buvo daug, ir tikiu bus dar, o va mokyklos išleistuvių nebebus. Todėl visiems, kam kyla klausimas, dalyvauti ar ne – nebūkit kaip aš, dalyvaukit, nusiraukit stogus, darykit tai, ko paprastai nedarot, nes mokyklą baigiame kartą, o ne du“, – sako dainininkas.
Jis įsitikinęs, kad daina „Išleistuvės“ gali skambėti ne tik per šią šventę, bet ir ilgiau. „Vasara po mokyklos baigimo irgi yra ypatingas metas. Pasiimkite ir iš jos viską“, – pataria jis.
