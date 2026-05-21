Žinomos lietuvių grupės nariui – negailestinga diagnozė: plinta pagalbos prašymas

Dėl šios priežasties grupės narys Mantas Meškerys socialiniuose tinkluose kreipėsi su pagalbos prašymu.
Jis pakvietė gerbėjus atvykti į vienos dienos festivalį „Lofte“, kuriame pasirodys būrys žinomų šalies atlikėjų.
Vyras patikslino, kad už bilietus surinkti pinigai bus panaudoti grupės nario Artūro gydymui.
„Turiu jums visiems labai svarbų prašymą. Šiuo metu mane feisbuke seka pusdevinto tūkstančio žmonių. Niekada specialiai to neplanavau ir nesiekiau, bet ačiū Jums už tai ir galbūt tai yra galimybė nukreipti visa tai gražia kryptimi.
Dabar – apie esmę. Turbūt jau matėte, kad vienam mano muzikos grupės bičiuliui diagnozuotas retos formos smegenų auglys. Tam, kad jį išgydyti – reikalingi vaistai, kurie kainuoja 15 tūkst. eur per menėsį.
Taip, suma yra kosminė, kai pagalvoji, kad ja reiks rūpintis vienam jaunam muzikantui ir jo šeimai. Tačiau viskas pasikeičia kai pagalvoju, kad jeigu bent 1 tūkstantis mano sekėjų pervestų po 15€. Tokiu atveju mes visi kartu iš kart padengtume bent vieno mėnesio gydymą Artūrui.
Mums tai – pora kebabų ar apsilankymas kine, o Artūrui – galimybė gyventi toliau ir įveikti ligą.
Ir žinot ką? Už tuos 15€ jūs ne tik padėsite žmogui, bet ir gausite dovanų. Jūs gausite muzikos festivalį, kuriame pasirodys: Andrius Mamontovas, Konstantinas Lilas, Gabrielė Vilkickytė, SHWR, Monika Pundziūtė, Pijus Vasiliauskas, BALTASIS KIRAS, Antikvariniai Kašpirovskio dantys, Petunija, Kabloonak, Strings Of Earth Orchestra, Sirupas, Gamka, Mood Sellers, Kedrostubùras, Nika Ganga.
Viskas vyks ant 2 scenų. Lauke ir viduje. 8 valandos gyvos MUZIKOS. Renginys vyks LOFTAS erdvėje.
Taigi, mano kvietimas Jums – nupirkite 1 bilietą į šį festivalį nesvarbu ar rytoj galėsite jame dalyvauti ar ne. Visa bilieto suma keliaus Artūrui. Niekas nepasiima jokių procentų. Visas personalas, visi žmonės viską daro nemokamai. Nes tai ir yra ŽMOGIŠKUMAS. Pamiršus visus statusus – imti ir padėti.
Nupirkite, padovanokite bilietą kažkam, nes tokia atlikėjų sudėtis nežinia ar dar išvis bus įmanoma kur nors kitur kada nors patirti. Bus ir kolaboracijų tarp jų! Todėl svarbiausia yra DABAR.
Dabar mes galime padėti talentingam jaunam žmogui išgyventi. Padarykime tai.
1 tūkst. bilietų. Ar mes tai galime? <...>
AČIŪ JUMS VISIEMS, KAD ESATE ŠALIA“, – rašė M. Meškerys.
Nusipirkti bilietus ir sužinoti daugiau informacijos apie renginį galite čia.