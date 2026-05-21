Žymiausiose pasaulio salėse koncertuojantys, garso architektais vadinami „Grandbrothers“ pasirodys Lietuvoje

Kritikai šiuos atlikėjus nekart yra pavadinę „garso architektais“, o jų koncertai apibūdinami kaip hipnotizuojantis muzikos, technologijų ir performanso derinys. Išskirtine kūrybine kryptimi šiuolaikinės muzikos scenoje pasižyminčių „Grandbrothers“ pasirodymai neretai įvardijami ir kaip savotiška „atviros fortepijono širdies operacija“.
Per daugiau nei dešimtmetį trunkančią karjerą „Grandbrothers“ tapo vienu ryškiausių vardų šiuolaikinės klasikos ir elektroninės muzikos scenoje. Dueto kūryboje susilieja minimalistinės kompozicijos, „ambient“ ir elektroninės muzikos skambesiai bei kino muzikai būdingas emocionalumas. Atlikėjų muzikoje galima įžvelgti Johno Cage’o, Steve’o Reicho, Philipo Glasso minimalizmo tradicijas, taip pat juntama Nils Frahm, Hauschka ir Ludovico Einaudi kūrybinė giminystė.
Tarptautinį pripažinimą „Grandbrothers“ pelnė ne tik dėl savito skambesio, bet ir dėl išskirtinių gyvų pasirodymų garsiausiose pasaulio koncertų salėse – Hamburgo Elbės filharmonijoje, Londono „Barbican Centre“, Paryžiaus „Philharmonie de Paris“, Vienos „Konzerthaus“, Berlyno „Funkhaus“, Amsterdamo „Concertgebouw“, Kelno filharmonijoje, Tokijo „Blue Note“, kolektyvas taip pat pasirodė didžiuosiuose festivaliuose, tokiuose kaip „Sónar“, „Montreux Jazz Festival“, „Mutek“, „Reeperbahn Festival“, „Trans Musicales“, „Lowlands“, o dueto pasauliniai turai aprėpė Europą, Šiaurės Ameriką, Aziją, Australiją.
Susiję straipsniai
Ypatingo dėmesio sulaukė ir specialus „ARTE Concert“ transliuotas „Grandbrothers“ pasirodymas Kelno katedroje, atskleidęs dueto gebėjimą monumentaliose erdvėse sukurti itin intymią atmosferą. Taip pat duetas bendradarbiauja su vizualiųjų menų kūrėjais, rengia audiovizualinius projektus, kuria muziką kinui ir šokio spektakliams, pasirodo populiariuose Europos sostinių klubuose.
Publika ypač vertina duetą už įtraukiančius gyvus pasirodymus, kuriuose koncertas tampa ne tik muzikiniu įvykiu, bet ir technologiniu performansu. Žiūrovai gali stebėti fortepijoną „grojamą“ įvairiais būdais ir iš arti pamatyti, kaip muzikantai vienu instrumentu sukuria itin daugiasluoksnį skambesį.
Duetas yra išleidęs penkis albumus, kurie pelnė tarptautinį pripažinimą bei milijonus perklausų skaitmeninėse platformose. Naujausiame albume „Elsewhere“ pirmą kartą ryškiau atsiveriama analoginių sintezatorių, ritmo mašinų ir klubinės kultūros įtakoms, suteikiant muzikai daugiau dinamikos bei energijos. Albumas sulaukė puikių įvertinimų už drąsų stilistinį posūkį, išlaikant pagrindinį „Grandbrothers“ kūrybos identitetą – emocionalų ir užburiantį fortepijono skambesį.
Su šiuo albumu duetas neseniai baigė turą po Europą: 32 koncertų gastrolėse kolektyvas pasirodė tokiose prestižinėse erdvėse kaip „Élysée Montmartre“ Paryžiuje, „Melkweg“ Amsterdame, „Huxleys Neue Welt“ Berlyne, „Scala“ Londone, „Vicar Street“ Dubline, „Ancienne Belgique“ Briuselyje ir kt. Kritikai šį turą įvardijo kaip vieną įspūdingiausių – dueto koncertuose minimalistiniai kūriniai organiškai susiliejo su intensyvia elektronine energija ir kerinčiu garso dizainu.
„Grandbrothers“ – tai pianistas ir kompozitorius Erol Sarp bei garso inžinierius ir programinės įrangos kūrėjas Lukas Vogel. 2011 m. Diuseldorfe susikūręs duetas pelnė tarptautinį pripažinimą, akustinį fortepijoną paversdamas daugiasluoksniu instrumentu, gebančiu kurti elektroninei muzikai būdingus garsovaizdžius.
Visa tai atlikėjai sukūrė ne pasitelkiant skaitmeninius semplus ar virtualius sintezatorius, o fiziškai transformuojant patį instrumento garsą specialiai sukurta elektromechanine sistema. Vilniuje „Grandbrothers“ pristatys naujausią savo pasirodymą, kuriame žiūrovų lauks daugiasluoksnės harmonijos, hipnotizuojantys ritmai ir įspūdinga šviesų bei vizualinė sceninė atmosfera. Tai puiki proga gyvai išgirsti ir pamatyti vieną įdomiausių ir labiausiai stebinančių dabarties muzikos duetų.
Žymiausiose pasaulio salėse koncertuojančių, garso architektais vadinamų „Grandbrothers“ pasirodymas Vilniuje – spalio 17 d. Nacionalinėje filharmonijoje. Bilietus platina „Kakava.lt“.