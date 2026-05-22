Atlikėjas Yardy pristato naują kūrinį „Sugrįšiu“

Kalbėdamas apie savo muzikinį kelią, Yardy atskleidžia, kad muzika jo šeimoje visada buvo kasdienybės dalis. Nors nuo vaikystės girdėdavo muzikuojančius ir dainuojančius tėvus, atlikėjas prisipažįsta niekada negalvojęs, jog pats pasirinks muzikos kelią.
Pasak jo, kūryboje svarbiausia tapo nuolatinės paieškos.
„Dar visai neseniai baigiau kompozicijos studijas, o jos stipriai pripratino nuolat ieškoti: naujų skambesių, emocijos perteikimo būdų, idėjų, kurios muzikai suteiktų išskirtinumo. Manau noras ir pripratimas ieškoti galiausiai atvedė iki suvokimo, kad neturiu kurti viename stiliuje ar tik vienu tam tikru būdų ir tame radau bei randu daug džiaugsmo, kas stipriai formuoja mane kaip kūrėją“, – sako jis.
Vis dažniau galvodamas ne tik apie tai, kaip galėtų skambėti kūrinys, bet ir kam jis galėtų skambėti, Yardy pradėjo ieškoti ryšio su klausytoju – žmogumi, su kuriuo galbūt niekada nesusitiks, tačiau juos sujungs muzika. Taip gimė ir naujausias jo kūrinys „Sugrįšiu“.
Pristatydamas dainą atlikėjas pasakoja, kad „Sugrįšiu“ yra apie dvejones.
„Manau dvejojimas savimi yra viena iš emocijų su kuria susigyventi bandau daugiausiai. Svarbi dainos tema – žmonės, padedantys įveikti abejones ir primenantys, kad situacijos gyvenime bei mes patys ne visada esame tokie, kokie atrodome iš arti. Tai, ką matai pats – tik viena perspektyva. Atsitraukti ir pamatyti tai iš toliau padeda artimiausi, mylimiausi – jiems šią dainą ir skiriu“ – sako Yardy.
„Sugrįšiu“ išsiskiria ir tuo, kad po ilgesnės pertraukos Yardy kūryba vėl skamba lietuviškai. Atlikėjas atskleidžia, kad prie lietuvių kalbos jį sugrąžino naujai atrastas malonumas rašyti dainų tekstus. Pasak jo, svarbiu kūrybos proceso atradimu tapo pasivaikščiojimai.
„Kai turiu idėją arba bandau ją surasti, išgryninti – išeinu pasivaikščioti“, – dėstė jis.
Dalindamasis dainos istorija Yardy prisimena ankstyvą rudenį: „Pamenu, oras buvo labai gražus – šiltas ankstyvo rudens vėjas, saulė, mėlynas dangus, bet visos mintys kažkodėl sukosi apie vidines dvejones. Tada ir atsirado noras dainoje išlaikyti tą kontrastą: nostalgišką, lengvai plaukiantį skambesį ir pilkas mintis apie savęs narpliojimą.“
Kartu su singlu šiandien pristatomas ir muzikinis klipas, kurio idėja gimė bendradarbiaujant su Augustu Buzėnu bei Benu Grigaravičiumi („Bromas productions“). Yardy pasakoja, kad norėjo sukurti vaizdą, primenantį nestabilų prisiminimą ar nuolat besikartojančią mintį, nuo kurios sunku pabėgti.
„Šis strigimas mums tiesiogiai siejosi su dvejonėmis – tuo jausmu, kai tam tikros mintys užstringa galvoje ir vis grįžta, net kai bandai nuo jų atsitraukti. Kartais atrodo, kad kuo labiau bandai save įtikinti, jog viskas gerai, tuo stipriau tos abejonės kartojasi“, – sako atlikėjas.
Klipe naudojami atspindžių efektai tapo simboliu to, kaip skirtingai galime matyti save ir kaip mus mato kiti.
Kalbėdamas apie ateitį Yardy pripažįsta, kad anksčiau kūrė labiau sau, tačiau dabar vis labiau siekia artimo ryšio su klausytojais. Atlikėjas užsimena, kad netrukus pasirodys ir daugiau naujos kūrybos.
„Vis daugiau rašau apie santykį su savimi, artumą, bandymus suprasti save kūryboje ir už jos ribų. Ir nors dalis šių dainų gimsta iš neužtikrintumo, dabar man labai svarbu neleisti toms dvejonėms laimėti ir toliau dalintis muzika. Turiu nemažai dar neišleistų dainų ir bendrų darbų su kolegomis muzikantais, kurie man pačiam yra labai artimi, todėl nekantrauju kol juos išgirsite artimoje ateityje“, – teigia Yardy.
Naujausią Yardy kūrinį „Sugrįšiu“ jau galima išgirsti visose muzikos klausymosi platformose, o specialiai šiai dainai sukurtą vaizdo klipą – „YouTube“ platformoje.