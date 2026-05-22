Džiugi žinia: Kompozitorių namuose pasirodys Félicia Atkinson

„ELEVATORS“ – tai bendruomenės radijo „Radio Vilnius“ inicijuota renginių serija, skirta pristatyti kūrėjoms, kurių muzika plečia eksperimentinės, elektroakustinės, improvizacinės ir tarpdisciplininės muzikos ribas.
Ciklo dėmesio centre – menininkės, kurių kūryba netelpa į vieną žanrą: nuo perkusinių garso koliažų, lauko įrašų ir lo-fi dronų iki poezijos, spoken word fragmentų, elektronikos ir erdvinių kompozicijų.
Serija startavo praėjusių metų spalį, kai Kirtimų kultūros centre ją atidarė perkusininkė, kompozitorė ir multiinstrumentalistė Valentina Magaletti – viena ryškiausių šiuolaikinės eksperimentinės muzikos figūrų.
Antrajame serijos renginyje pasirodė estų kilmės Kanados kompozitorė, pianistė ir garso menininkė Kara-Lis Coverdale bei profesionali smuikininkė ir eksperimentinės muzikos kūrėja Rakelė Chijenaitė.
Trečiajame „ELEVATORS“ vakare gegužės 26 d. pasirodys Félicia Atkinson – daugiau nei du dešimtmečius kurianti prancūzų menininkė, kurios kūryboje susijungia improvizacija, mokslinė fantastika, erdviškumas, triukšmas, abstrakcija ir poezija.
Jos muzikoje balsai egzistuoja greta peizažų, prisiminimų, knygų ir idėjų, o lauko įrašai, elektronika ir fragmentiški tekstai virsta daugiasluoksnėmis garsinėmis kompozicijomis.
Per savo kūrybinę veiklą Félicia Atkinson bendradarbiavo su Jefre Cantu-Ledesma, Christina Vantzou ir Stephen O’Malley, o jos pasirodymai pristatyti tokiose erdvėse ir festivaliuose kaip Barbican Centre, Unsound, Atonal ir Philharmonie de Paris.
Kartu su Bartolomé Sansonu ji yra viena nepriklausomos leidyklos ir leidybinės platformos „Shelter Press“ įkūrėjų – ši leidykla tapo svarbia vieta šiuolaikinės eksperimentinės muzikos, garso meno, leidybos ir vizualiosios kultūros sankirtoms.
Vakaro programą pradės „Longing“ – eksperimentinis Justinos Mykolaitytės ir Godo Yorke duetas, savaip interpretuojantis daugiau nei prieš keturis šimtmečius užrašytą muziką. Pasirodymo pagrindą sudaro keturių baroko epochos kompozitorių – Antonio Cesti, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi ir Henry Purcell – arijos, kurioms akompanuoja nostalgiški elektrinės gitaros garsai.
Barokinis bel canto vokalas čia mainosi su improvizacijomis ir popmuzikos elementais, kuriant dialogą tarp seno ir naujo, klasikinio ir autentiško, meistriško ir eksperimentinio.
Šiam „ELEVATORS“ vakarui pasirinkta ir ypatinga lokacija – Kompozitorių namai, viena ryškiausių Vilniaus pokario modernizmo erdvių. 1966 m. Žvėryne duris atvėręs pastatas, įsikūręs ramioje aplinkoje prie Neries, išsiskiria skandinaviško modernizmo įkvėpta architektūra, natūraliomis medžiagomis, subtiliu santykiu su aplinka ir iki detalių apgalvota garsine atmosfera.
Gegužės 26 d., antradienį, Kompozitorių namuose bendruomenės radijas „Radio Vilnius“ kvies į vakarą, kuriame skirtingos muzikinės laiko juostos – barokas, elektroakustika, eksperimentinė poezija ir šiuolaikinio garso praktikos – susitiks vienoje erdvėje. Daugiau informacijos ir renginio bilietai – „Radio Vilnius“ „Facebook“ paskyroje bei „Resident Advisor“ platformoje.
Renginio partneris – Lietuvos kompozitorių sąjunga. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.