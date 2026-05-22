ŽmonėsMuzika

Iš Igorio Jarmolenkos ir Rūtos Lukoševičiūtės-Daudienės – ypatinga naujiena

2026 m. gegužės 22 d. 16:47
Vasarą Palanga turi savo taisykles. Dieną – jūra, saulė ir ledai, o vakare – J. Basanavičiaus gatvė, kur minios žmonių juda lyg viena didelė vasaros upė. Čia skamba muzika, liejasi juokas, susitinka žvilgsniai, gimsta pažintys, flirtai, bučiniai ir kurortiniai romanai, apie kuriuos rudenį dar ilgai pasakojama draugams. Ne veltui ši gatvė vadinama lietuviškuoju kurorto Brodvėjumi, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (6)
O dabar, prasidedant vasaros sezonui, romantiškiausiu Lietuvos atlikėju vadinamas Igoris Jarmolenka pristato dainą „Noriu dar!“ – kūrinį, kuris pretenduoja tapti neoficialiu Palangos J. Basanavičiaus gatvės himnu. Dainos žodžius sukūrė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, o muzikos autorius – Igoris Jarmolenka.
Poilsiautojų apklausos rodo, kad atostogos iš tiesų keičia žmonių elgesį: net 67 proc. žmonių yra flirtavę per atostogas, o 69 proc. sako, kad atostogose flirtuoti lengviau, nes žmonės būna labiau atsipalaidavę. Būtent tokią nuotaiką, pasak Igorio, ir turi naujoji daina.
„Palangoje vasarą viskas vyksta greičiau. Vienas žvilgsnis, viena daina, vienas šokis – ir jau jauti, kad vakaras turi savo istoriją. J. Basanavičiaus gatvėje žmonės ne tik vaikšto iki tilto ar valgo vaflius. Ten gimsta pažintys, flirtai, bučiniai ir istorijos, kurių norisi dar“, – sako Igoris Jarmolenka.

M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę

Pasak atlikėjo, „Noriu dar!“ nėra tik daina apie meilę. Tai kūrinys apie vasaros alkį – norą dar vieno šokio, dar vieno vakaro, dar vieno žvilgsnio, dar vienos akimirkos, kurios nesinori paleisti.
„Kartais gyvenime būna momentų, kai protas sako: jau gana, bet širdis sako: noriu dar. Geras vakaras, gražus žmogus, muzika, jūra, šokis – ir tau nesinori, kad tai baigtųsi. Apie tokį jausmą ši daina“, – pasakoja atlikėjas.
Susiję straipsniai
Atlikėjas Yardy pristato naują kūrinį „Sugrįšiu“

Atlikėjas Yardy pristato naują kūrinį „Sugrįšiu“

Prancūzų fortepijono žvaigždės Jean Yves Thibaudet koncerte Vilniuje – būrys svečių

Prancūzų fortepijono žvaigždės Jean Yves Thibaudet koncerte Vilniuje – būrys svečių

Netikėtas posūkis: į „Euroviziją“ grįžta viena šalis

Netikėtas posūkis: į „Euroviziją“ grįžta viena šalis

Lietuvos kurortuose vasara kasmet nutinka daug romantiškų nuotykių. Palangoje ir Nidoje žmonės tampa drąsesni, atviresni, labiau linkę bendrauti. Nauja aplinka, poilsis ir atitrūkimas nuo kasdienybės dažnai leidžia pasakyti tai, ko įprastame gyvenime žmogus galbūt neišdrįstų.
„Vasarą žmonės nusimeta ne tik švarkus, bet ir baimes. Jie daugiau šypsosi, daugiau žiūri vieni kitiems į akis, lengviau pradeda pokalbį. Gal todėl kurortuose tiek daug istorijų prasideda nuo paprasto: einam pašokti?“ – šypsosi I. Jarmolenka.
Dar viena apklausa apie atostogų romanus rodo, kad daugiau nei ketvirtadalis respondentų – 25,6 proc. – savo atostogų romaną sutiko apgyvendinimo vietų bendrose erdvėse, pavyzdžiui, viešbučių pusryčių salėje, poilsio zonoje ar bare. Tad, pasak Igorio, nereikia stebėtis, kad vasaros kurortuose romantika kartais prasideda visai netikėtose vietose.
„Vasarą nereikia didelių scenarijų. Užtenka muzikos, geros nuotaikos ir žmogaus, su kuriuo norisi dar vieno šokio. Man atrodo, kad „Noriu dar!“ yra būtent tokia daina – ji neapsimeta per daug rimta, bet pagauna tą tikrą vasaros pulsą“, – sako atlikėjas.
Igoris Jarmolenka tikisi, kad naujasis kūrinys skambės ne tik internete, bet ir vasaros vakarėliuose, koncertuose, kurortuose bei visur, kur žmonės susitinka, šoka ir leidžia sau pajusti daugiau.
„Jeigu po šitos dainos žmonės nusišypsos, pakvies kažką šokiui arba pagalvos apie žmogų, kurio nori dar – vadinasi, daina savo darbą padarė“, – teigia atlikėjas.
Rūta LukoševičiūtėMuzikanauja daina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.