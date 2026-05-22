Netikėtas posūkis: į „Euroviziją“ grįžta viena šalis

Žinią patvritino šalies visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius Zoranas Ristoskis.
Žinia paskelbta viešos Makedonijos radijo ir televizijos (MRT) sesijos metu, kurioje dalyvavo žiniasklaidos atstovai, kkūrybinių industrijų bei institucijų atstovai.
Posėdžio metu Z. Ristoskis užtikrintai pareiškė, kad Šiaurės Makedonija siųs savo atstovą į 2027 m. kaimyninėje Bulgarijoje vyksiantį konkursą.
Pasak MRT vadovo, transliuotojas jaučia stiprų EBU palaikymą, ypač kultūrinių vertybių sklaidos srityje. Jis taip pat išreiškė viltį, kad visuomeninis transliuotojas sulauks palankesnių finansinių ir organizacinių sąlygų sugrįžimui į konkursą.
Šiaurės Makedonija „Eurovizijoje“ debiutavo 1998 metais. Nuo 2004-ųjų, kai buvo įvesti pusfinaliai, šalis konkurse dalyvavo kasmet iki pat 2022-ųjų. Tiesa, dėl finansinių sunkumų buvo planuota pasitraukti ir iš 2018 m. konkurso, tačiau sprendimas tuomet buvo atšauktas paskutinę akimirką.
Galutinis pasitraukimas įvyko 2023 m. , prieš konkursą Liverpulyje. Nuo tada šalis praleido keturis konkursus iš eilės.
Paradoksalu, tačiau dar visai prieš pasitraukimą Šiaurės Makedonija pasiekė geriausią rezultatą savo istorijoje – 2019 m. atlikėja Tamara Todevska su daina „Proud“ užėmė septintąją vietą. Tai iki šiol išlieka vienintelis komisijos balsavimo laimėjimas Balkanų regiono šaliai „Eurovizijos“ istorijoje.
Nors suaugusiųjų konkurse šalis kurį laiką nedalyvavo, ji išliko aktyvi vaikų „Eurovizijoje“.
