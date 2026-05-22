Prancūzų fortepijono žvaigždės Jean Yves Thibaudet koncerte Vilniuje – būrys svečių

„Galėčiau groti Debussy preliudus visą likusį gyvenimą – ir man niekada nepabostų“, – sako Lietuvoje vienintelį koncertą surengęs prancūzų pianistas.
Fortepijono žvaigždė ryžosi retam iššūkiui – viename vakare atlikti visus Claude’o Debussy (1862–1918) preliudus.
Šį nepaprastai subtilų muzikos pasaulį pristatęs vienas ryškiausių Debussy interpretatorių – Jeanas-Yvesas Thibaudet vieną vakarą pasirodo prestižinėse koncertų salėse, o kitą – skambina fortepijonu kino filmų garso takeliuose, tokiuose kaip „Puikybė ir prietarai“ ar „Siunta Prancūzijai“.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Jo sceninis įvaizdis alsuoja kūrybinę laisvę – daugelį metų Thibaudet bendradarbiavo su dizainere Vivienne Westwood ir iki šiol klasikiniuose koncertuose nevengia ryškių stiliaus akcentų.
Pasakodamas apie Debussy preliudų atlikimo paslaptis, Thibaudet labiausiai vertina paprastumą ir tikslų atlikimą. „Natose kompozitorius labai aiškiai parašo, ko nori – tereikia tai įgyvendinti“, – sako pianistas.
Susiję straipsniai
Thibaudet preliudų atlikimas vertinamas dėl ypatingos jo išgaunamų garsų švaros, meistriško balanso tarp jautrumo ir humoro atšvaitų.
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje skambėję dvidešimt keturi kūriniai – ne tik klasikinės muzikos šedevrai. Po subtiliu, iš pirmo žvilgsnio paprastu garsynu slypi netikėta, itin plati gyvenimo inspiracijų panorama.
1909 m., intensyviai dirbdamas ir pradėjęs jausti keistus skausmus, Debussy dar nežinojo, kad jo kūne jau vystosi vėžys. Simboliška, jog būtent tuo laikotarpiu jis kūrė muziką, kurioje skamba visas gyvenimas – jautrus, ironiškas, kartais banalokas, bet nepaprastai įvairus. Iki 1912 metų sukurtose dviejose preliudų knygose sugulė kasdienės nuotrupos: amerikietiško cirko pasirodymas Paryžiuje, dukrai prieš miegą skaitytos pasakos, vyno butelio etiketė ar populiarus eilėraštis apie mergaitę lino spalvos plaukais.
Debussy fortepijoninių preliudų pavadinimai – tai įkvėpimo šaltinių nuorodos. Jos tokios įvairios, kad, regis, gali sudaryti tarsi Debussy įspūdžių albumą. Vieną dieną – tarsi Luvro muziejuje įkvėpusi Delfų šokėjų kolona (preliudas „Delfų šokėjos“). Kitą – netikėtai prisimintas senas eilėraštis apie mergaitę auksaspalviais plaukais (preliudas „Mergaitė lino spalvos plaukais“).
Koncertą organizuoja Lietuvoje įsteigta bendrovė „Riverside Music“, rengianti muzikinius turus ir projektus daugiau nei 30 pasaulio šalių. Šiuo įvykiu tęsiamas koncertų ciklas „Riverside Music Live“, kuriuo siekiama dalintis sukaupta patirtimi su Lietuvos klausytojais, įvairinti klasikinės muzikos koncertų panoramą, pristatyti aukščiausią pripažinimą pelniusius solistus, dirigentus ir kolektyvus