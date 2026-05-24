Eurovizijos dainų konkursas 70-mečio proga pristato filmą

Euroviziją organizuojanti Europos transliuotojų sąjunga (EBU) šia svarbia proga taip pat paskelbs vienintelę turimą vaizdo medžiagą su pirmąja konkurso nugalėtoja.
Kasmetinis dainų konkursas, kuris šį mėnesį vyko Vienoje, Austrijoje, pirmą kartą surengtas 1956 m. gegužės 24 d. ir dabar yra žinomas kaip didžiausias gyvos muzikos renginys pasaulyje.
Švenčiant „Eurovizijos“ 70-metį, organizatoriai išleis filmą, kuriame bus surinkti jautriausi septynių dešimtmečių konkurso momentai.
Filme skambės Ingrid Peters daina „Uber Die Brucke Gehn“, kurią Vokietija atliko 1986 m., ir jame bus įtraukta vaizdo medžiaga iš šeštojo ir septintojo dešimtečio, taip pat iš šių metų konkurso.
Taip pat teigiama, kad pamatysime vaizdų su atlikėja Dara, kurios daina „Bangaranga“ praėjusį šeštadienį konkurso finale Bulgarijai atnešė pirmąją pergalę.
Filmas bus pristatytas oficialiame „Eurovizijos“ dainų konkurso „YouTube“ kanale gegužės 24 d., minint sukaktį.
„Eurovizija“ taip pat bendradarbiavo su Šveicarijos transliuotoju RSI, siekdama atkurti vienintelę išlikusią vaizdo medžiagą, kurioje pirmoji konkurso nugalėtoja Lys Assia atlieka dainą „Refrain“.
Vincenzo Vicario nufilmuotame vaizdo įraše bus rodoma dainininkė, pasirodanti scenoje „Teatro Kursaal“ Lugane, Šveicarijoje, ir, tikimasi, suteiks gerbėjams galimybę pažvelgti į šio dainų konkurso ištakas.
Eurovizijos dainų konkurso skaitmeninės komandos vyresnysis prodiuseris Chrisas Foxas, dirbęs prie atkūrimo, sakė: „Eurovizijos dainų konkurso istorijos išsaugojimas man labai artimas širdžiai. Didžiuojuosi, kad EBU užsakė restauruoti medžiagą, kad gerbėjai galėtų mėgautis Lys Assia pasirodymu geriausia įmanoma kokybe.“
EBU taip pat pradėjo „Eurofan“ balsavimo iniciatyvą, skirtą paminėti 70-ąsias „Eurovizijos“ metines. Tai yra apklausa, renkanti gerbėjų atsiliepimus ir kviečianti žiūrovus padėti formuoti būsimą konkurso eigą.
„Eurovizijos“ dainų konkurso direktorius Martinas Greenas sakė: „70 metų „Eurovizijos“ dainų konkursas rodė, ką galima pasiekti, kai visuomeniniai transliuotojai susivienija bendram tikslui: sukurti džiaugsmo, emocijų ir ryšio akimirkas, peržengiančias sienas.
„Nuo mažo teatro Lugane 1956 m. iki stadionų ir ekranų visame pasaulyje šiandien, „Eurovizijos“ dainų konkursas toliau vystosi, išlikdamas ištikimas savo steigimo dvasiai – suvienyti žiūrovus per muziką.“