Tūkstančiai žmonių, muzika ir bendrystė: Vilniuje įvyko „Laimingo jaunimo diena“

Renginį kūrė „Jaunimo linija“ kartu su partneriais – „Swedbank“, Vilniaus miesto savivaldybe ir TV3 žiniasklaidos grupe.
Nuo judesio – iki bendros emocijos
Diena prasidėjo „Walk15“ žygiu Neries pakrantėmis, į kurį įsitraukė šimtai dalyvių. Maršrutas per Karoliniškių draustinį, Vingio parką ir Žvėryną tapo ne tik fiziniu judėjimu, bet ir proga trumpam sustoti bei pabūti kartu.
Tuo pat metu prie Baltojo tilto visą popietę pulsavo renginio erdvė – skambėjo muzika, vyko „Power Hit Radio“ tiesioginė transliacija, jaunimas įsitraukė į pokalbius ir veiklas.
Erdvė, kurioje veiklos virto patirtimis
Popietę renginio centru tapo „Laimės pieva“, subūrusi tūkstančius žmonių į įvairias veiklas. Čia susijungė emocinės, fizinės ir finansinės sveikatos temos – nuo judesio terapijų ir sporto užsiėmimų iki kūrybinių dirbtuvių bei meninių patirčių.
Renginio dalyviai konsultavosi su specialistais, dalyvavo finansinio raštingumo veiklose ir protmūšyje, išbandė aktyvias pramogas. Visa erdvė nuolat judėjo ir kvietė įsitraukti – kiekvienas galėjo rasti sau artimą veiklą.
Vienu ryškiausių akcentų tapo simbolinė renginio širdis, susibūrus žmonėms į širdies formą ir įamžinta iš drono – gyvas bendrystės ir ryšio tarp žmonių simbolis.
Scenoje – muzika, kuri vienijo tūkstančius
Vakare renginys persikėlė į didžiąją sceną, kur pasirodė vieni ryškiausių Lietuvos atlikėjų – Pijus Opera, grupė „Galèra“, Monika Pundziūtė, „SHWR“, „Saulės kliošas“ ir vakaro staigmena Aistè.
Gyvo garso koncertas tapo galinga vakaro kulminacija – tūkstančiai žmonių kartu dainavo, šoko ir išgyveno bendrą momentą, kuriame svarbiausia buvo ne tik muzika, bet ir buvimas kartu.
Diena, kuri tampa tradicija
Antrus metus vykstanti „Laimingo jaunimo diena“ auga ir stiprėja, suburdama vis daugiau jaunų žmonių. „Jaunimo linija“ kartu su partneriais – „Swedbank“, Vilniaus miesto savivaldybe ir TV3 žiniasklaidos grupe – kuria erdvę atviram pokalbiui apie emocinę sveikatą ir leidžia ją patirti per realias veiklas, kurios įkvepia rūpintis savimi kasdien.