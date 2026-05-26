Finaliniam A. Mamontovo šou Kalnų parke kuriama viena įspūdingiausių scenų šios erdvės istorijoje

Šis koncertas užbaigs didžiosiose arenose jau nuskambėjusį turą. Vilniaus pasirodymui Kalnų parke ruošiama atskira scenos, šviesų ir vizualikos koncepcija, sukurta būtent šiai erdvei.
Scenos koncepciją kūrė tarptautinė kūrybinė ir techninė komanda, ieškojusi sprendimo, kuris leistų ne tik suvaldyti didelio mastelio koncertą, bet ir atskleisti ypatingą šio vakaro idėją.
Po keturiasdešimties metų A. Mamontovas grįžta į vietą, glaudžiai susijusią su vienu svarbiausių jo kūrybinės biografijos momentų. Būtent Kalnų parke buvo filmuojamos legendinio filmo „Kažkas atsitiko“ scenos, o šiame filme nuskambėjusi „Foje“ daina „Laužo šviesa“ pasiekė milžinišką auditoriją ir tapo vienu ryškiausių lietuviškos muzikos istorijos ženklų.
Susiję straipsniai
Šiam koncertui scena kuriama kaip viena svarbiausių šou dalių: į žiūrovų erdvę išeinantis podiumas leis A. Mamontovui priartėti prie publikos, judančios platformos keis scenos dinamiką, o šimtai kvadratinių metrų LED ekranų ir šviesų sistema kurs kintantį vizualinį pasakojimą.
Prie vizualinės koncerto dalies dirba ir video menininkas, specialiai šiam projektui atvykstantis iš Berlyno. Jo kuriamos vizualizacijos taps svarbia sceninio pasakojimo dalimi, papildančia muziką vaizdo ritmu, šviesos dramaturgija ir erdvės pojūčiu.
„Norėjau, kad kiekviena daina žiūrovams atsivertų kaip atskiras vizualinis pasaulis. Andriaus kūriniai turi labai skirtingas tekstūras, spalvas ir nuotaikas, todėl kiekvienam jų ieškojau savito sprendimo. Šiame projekte yra daug kūrybinės laisvės ir pasitikėjimo, o tai leidžia vizualiai atliepti ne tik dainų skambesį, bet ir jų jausmą“, – sako vizualinės koncerto dalies kūrėjas Stasys Žak.
Birželio 5-osios vakarą Kalnų parke A. Mamontovas pasirodys su energinga jaunų muzikantų grupe, kurioje mušamaisiais groja ir jo sūnus Andrius Mamontovas. Į sceną taip pat lips dainininkė Atlanta, žiūrovų laukia ir daugiau staigmenų, kurios liks tik šio koncerto publikos patirtimi.