Grupė „SHWR“ pristato vasaros dainą: saulėlydis čia įgauna kitokią spalvą

„Istorija yra apie tai, kaip vasarą prie jūros vakarais einame išlydėti saulės. Tik ji pasakojama, švelniai tariant, iš kiek kraupesnės perspektyvos“, – sako „SHWR“ vokalistas Simonas Krukonis.
„Mes nepasakojame tikros istorijos, tačiau tai yra mūsų susikurtas pasaulis, ir juo perteikiame emocinius išgyvenimus, kurie – tikri“, – priduria grupės klavišininkas Kazimieras Krulikovskis.
Dainos lyrinė veikėja – moteris, vardu Saulė. Deja, jos vasaros naktyse – mažai lyrikos. Simono lūpomis nuskamba tekstas: „Paslėpk mėlynes, bandyk sukąst dantis, neverk, kol jausis vynas“.
Priedainyje pasikartojantis „maudais pajūry tu“ motyvas tarsi turi užkoduotą sėkmę, –publika mėgsta drauge dainuoti lengvai įsimenamą tekstą. Grupės vaikinai tikisi, kad taip ir bus, o ar klausytojai iš tiesų jiems pritars išvien, „SHWR“ galės įsitikinti savo vasaros koncerte pajūryje.
„Rugpjūčio 8 dieną koncertuosime Palangos „Oldman“. Tobula vieta šitam kūriniui suskambėti, labai laukiame. Pažadame kartu atsivežti Saulę, – sako grupė. – O kam nepavyks pabėgti nuo darbų Vilniuje – birželio 4 d. bus proga išgirsti šią dainą gyvai mūsų koncerte „Downtown Forest“ kieme.“
Palangoje „SHWR“ nariai pagaliau galės drauge palydėti saulę, naktį paskęstančią jūroje. „Tiesą sakant, dar nesame buvę kartu prie jūros, ne darbo metu“, – netikėtai atskleidžia S. Krukonis.
Tačiau vargu ar šiltą savaitgalio vidurdienį juos galėtum sutikti paplūdimio šurmulyje. „Mes grupėje linkę pasimėgauti ramybe, todėl pasirinktume atokesnę vietą“, – įsitikinęs Simonas.
„Idealiausia – tokią, iš kurios būtų galima šurmulį stebėti, bet jame nedalyvauti. Mums patinka stebėti ir vėliau reflektuoti“, – pasakoja K. Krulikovskis.
Gyvenimo refleksijos ir unikali „SHWR“ kūryba lietuvių bei anglų kalbomis – birželio 4 d. Vilniaus „Downtown Forest“ ir rugpjūčio 8-ąją Palangos „Oldman“.