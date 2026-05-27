Danų legendos „LAID BACK“ grįžta į Lietuvą: pasiilgo Birutės Petrikytės cepelinų

Šiemet LAID BACK grįžta į Lietuvą – liepos 12 d. Palangos koncertų salėje jie surengs „Sunshine Reggae Night“. Ir tai bus ne vienos dainos koncertas. Tai bus visas vasaros vakaras su grupe, kurios muzika jau kelis dešimtmečius skamba kaip atostogų, jūros, saulės ir nerūpestingo gyvenimo garso takelis.
„Sunshine Reggae“, „Bakerman“, „White Horse“, „High Society Girl“, „I’m Crazy“, „Elevatorboy“ – tai kūriniai, kuriuos daugelis atpažįsta ne iš pavadinimų sąrašo, o iš pirmųjų akordų. Jie primena keliones automobiliu prie jūros, vasaros vakarėlius, šiltus vakarus su draugais ir tą jausmą, kai pagaliau gali niekur neskubėti.
Būtent todėl Palanga šiam koncertui atrodo kaip natūrali vieta. LAID BACK muzika nėra skirta uždarai salei ir rimtai veido išraiškai – ji skirta vasarai. Ji skirta žmonėms, kurie nori vienam vakarui išjungti kasdienybę ir grįžti į lengvesnę nuotaiką.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Po pernykščio vizito grupės nariai su šypsena prisimena, kad lietuviškas svetingumas juos nustebino ne mažiau nei Lietuvos publika.
„Kai pasaulinio hito „Sunshine Reggae“ kūrėjai ragauja šaltibarščius ir cepelinus, supranti, kad muzika tikrai neturi sienų. LAID BACK nariai buvo labai šilti, smalsūs ir nuoširdūs svečiai – jie domėjosi Lietuva, juokėsi, ragavo viską, ką pasiūlėme.
O jų muzika idealiai tinka Palangai: ji skamba kaip vasara. Todėl tikiu, kad liepos 12 d. Palangoje bus ypatingas vakaras“, – sako Birutė Petrikytė, Lietuvos estrados legenda ir restorano „Birutės uostas“ savininkė.
Pasak LAID BACK narių, po koncerto Lietuvoje jie patyrė vakarą, kurio nepamiršo iki šiol.
„Po koncerto Lietuvoje mūsų laukė tikras lietuviškas vakaras. Šaltibarščiai nustebino spalva, cepelinai – dydžiu, o lietuviška trauktinė „Žalgiris“ – stiprumu. Juokavome, kad dabar jau žinome, iš kur lietuviai semiasi stiprybės. Tai buvo labai šiltas, linksmas ir tikrai nepamirštamas vakaras.“, – prisimena LAID BACK vienas įkūrėjų John Guldberg.
Cepelinai danų muzikantams tapo atskira vakaro istorija.
„Kai po koncerto ant stalo atsirado cepelinai, supratome, kad lietuviškas svetingumas yra labai rimtas dalykas. Tai buvo ne lengvas užkandis, o visa patirtis – soti, linksma ir labai nuoširdi“, – šypsosi kitas legendinio dueto narys Tim Stahl.
Didžiausią nuostabą muzikantams sukėlė šaltibarščiai – danams neįprasta ryškiai rožinė sriuba tapo vienu labiausiai įsiminusių vakaro akcentų.
„Kai mums pasakė, kad ryškiai rožinė sriuba yra vienas mėgstamiausių lietuvių vasaros patiekalų, mes tikrai nustebome. Bet paragavę supratome – tai labai tinka vasarai. Šaltibarščiai turi tą patį jausmą kaip gera vasaros daina: iš pradžių nustebina, o paskui norisi dar.“, – sako Tim Stahl.
Tačiau liepos 12-osios vakaras Palangoje bus ne apie nostalgiją vien prie stalo. „Sunshine Reggae Night“ – tai vakaras, kuriame į pajūrį grįžta visa LAID BACK atmosfera: saulė, laisvė, lengvas ritmas ir hitai, kuriuos atpažįsta kelios kartos.
„Sunshine Reggae“ yra viena tų dainų, kurią užtenka išgirsti kelias sekundes – ir jau aišku, apie kokią nuotaiką kalbama. Ji skamba kaip atostogos. Kaip vasara prie jūros. Kaip vakaras, kai dar nesinori grįžti namo.
„Bakerman“ turi visai kitą spalvą – lėtą, hipnotizuojantį ritmą ir tą LAID BACK būdingą keistą, bet įsimenantį lengvumą. Tai daina, kuri ne šaukia, o įtraukia. Tokie kūriniai gyvai sukuria atmosferą, kurios neįmanoma atkartoti grojaraštyje.
„White Horse“ – drąsesnis, klubinis ir labiau ritmingas grupės veidas. Tai kūrinys, kuris primena, kad LAID BACK nėra tik „rami vasaros grupė“. Jų muzikoje yra ir nakties, ir šokio, ir miesto energijos.
„High Society Girl“, „I’m Crazy“, „Elevatorboy“ ir kiti kūriniai papildo vakarą tuo, dėl ko LAID BACK tapo atpažįstami visame pasaulyje – minimaliu skambesiu, lengva ironija, gera nuotaika ir ritmu, kuris nesensta.
Todėl šis koncertas Palangoje svarbus ne tik tiems, kurie augo su LAID BACK muzika. Jis skirtas visiems, kurie nori išgirsti gyvai dainas, kurios iki šiol skamba radijuje, vakarėliuose, vasaros kelionėse ir prisiminimuose.
Grupės nariai pabrėžia, kad Palanga šiam koncertui pasirinkta neatsitiktinai. „LAID BACK muzika visada buvo apie lengvumą, vasarą ir gerą nuotaiką. Tai nėra koncertas tik tiems, kurie mintinai žino visą grupės diskografiją. Tai vakaras žmonėms, kurie nori išgirsti gyvai dainas, lydėjusias jų vasaras. Palanga, jūra ir „Sunshine Reggae“ – labai natūralus derinys. Liepos 12 d. norime sukurti ne tiesiog koncertą, o tikrą vasaros įvykį“, – sako legendinis duetas.
LAID BACK nariai sako, kad Lietuva jiems paliko šiltą įspūdį ne tik scenoje, bet ir po koncerto.
„Lietuva mums paliko labai šiltą įspūdį – ne tik scenoje, bet ir po koncerto, prie stalo. Cepelinai buvo stipri patirtis, šaltibarščiai – ryškus siurprizas, o žmonės – labai nuoširdūs. Liepos 12 d. norime grąžinti tą pačią gerą energiją Palangos publikai“, – pažadėjo Tim Stahl.
LAID BACK – Sunshine Reggae Night vyks liepos 12 d. 19 val. Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt.
Tai bus vakaras, į kurį verta ateiti ne tik „paklausyti koncerto“. Į jį verta ateiti dėl jausmo. Dėl dainų, kurios akimirksniu grąžina vasarą. Dėl Palangos, jūros, gyvos muzikos ir galimybės vieną vakarą praleisti taip, kaip ir turi skambėti liepa – lengvai, šiltai ir su šypsena.
„Sunshine Reggae“ tapo simboliu, bet LAID BACK koncertas Palangoje – tai kur kas daugiau nei vienas hitas. Tai visa vasaros nuotaika viename vakare.
