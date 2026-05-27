Grupė „Mėlyna“ pristato ypatingą naujieną

Pavadinimas „GRABĖ“ daugeliui gali pasirodyti niūrus, tačiau grupė sąmoningai renkasi grąžinti tikrąją šio žodžio reikšmę. Suvalkietiškas žodis „grabė“ reiškia griovį ar duobę žemėje, o ne laidojimo vietą, kaip dažnai klaidingai manoma.
Grupės narė Beata Beatričė Šiuikaitė pasakoja, kad tarmės ir gimtojo krašto žodžiai jų kūryboje atsiranda labai natūraliai: „Patys esame iš Šakių, todėl visada norisi į muziką atsinešti savo kalbą, žodžius, kuriuos girdėjome augdami. Atrodo gražu, kai muzika išsaugo ne tik jausmą, bet ir vietą, iš kurios ateini.“
Naujasis kūrinys balansuoja tarp jautrumo ir vidinės įtampos, o klipas šią atmosferą dar labiau sustiprina vizualiai.
Grupė pasakoja, kad šiame etape jiems svarbu ne tik pats skambesys, bet ir pasaulis aplink dainą – vaizdai, detalės, emocinis jausmas.
„GRABĖ“ pasirodo artėjant grupės birželio mėnesio koncertiniam turui, kuriame „Mėlyna“ planuoja aplankyti skirtingus Lietuvos miestus ir toliau auginti ryšį su savo auditorija.
Kūrinys „Spotify" platformoje ir vaizdo klipas „YouTube" pasirodys birželio 1 dieną.