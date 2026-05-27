ŽmonėsMuzika

Grupė „Mėlyna“ pristato ypatingą naujieną

2026 m. gegužės 27 d. 14:17
Lietuviška indie/alternatyvaus roko grupė „Mėlyna“ pristato naują kūrinį „GRABĖ“ kartu su vaizdo klipu. Tai dar vienas žingsnis po grupės augimo etapo, pažymėto trimis sold out koncertais, augančia klausytojų bendruomene ir daugiau nei 1,5 mln. perklausų sulaukusiu kūriniu „Meilės nebuvo“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (4)
Pavadinimas „GRABĖ“ daugeliui gali pasirodyti niūrus, tačiau grupė sąmoningai renkasi grąžinti tikrąją šio žodžio reikšmę. Suvalkietiškas žodis „grabė“ reiškia griovį ar duobę žemėje, o ne laidojimo vietą, kaip dažnai klaidingai manoma.
Grupės narė Beata Beatričė Šiuikaitė pasakoja, kad tarmės ir gimtojo krašto žodžiai jų kūryboje atsiranda labai natūraliai: „Patys esame iš Šakių, todėl visada norisi į muziką atsinešti savo kalbą, žodžius, kuriuos girdėjome augdami. Atrodo gražu, kai muzika išsaugo ne tik jausmą, bet ir vietą, iš kurios ateini.“
Naujasis kūrinys balansuoja tarp jautrumo ir vidinės įtampos, o klipas šią atmosferą dar labiau sustiprina vizualiai.

M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę

Grupė pasakoja, kad šiame etape jiems svarbu ne tik pats skambesys, bet ir pasaulis aplink dainą – vaizdai, detalės, emocinis jausmas.
„GRABĖ“ pasirodo artėjant grupės birželio mėnesio koncertiniam turui, kuriame „Mėlyna“ planuoja aplankyti skirtingus Lietuvos miestus ir toliau auginti ryšį su savo auditorija.
Susiję straipsniai
Danų legendos „LAID BACK“ grįžta į Lietuvą: pasiilgo Birutės Petrikytės cepelinų

Danų legendos „LAID BACK“ grįžta į Lietuvą: pasiilgo Birutės Petrikytės cepelinų

Jaunimo muzikos festivalis „Šiauliai gyvai“ grįžta į Šiaulius

Jaunimo muzikos festivalis „Šiauliai gyvai“ grįžta į Šiaulius

Rusų kalba skambėjusios dainos Vilniaus centre įplieskė žmonių įtūžį: sureagavo ir A. Mamontovas

Rusų kalba skambėjusios dainos Vilniaus centre įplieskė žmonių įtūžį: sureagavo ir A. Mamontovas

Kūrinys „Spotify“ platformoje ir vaizdo klipas „YouTube“ pasirodys birželio 1 dieną. Turo bilietai.
grupėnauja daina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.