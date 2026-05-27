Iš grupės „Karališka Erdvė“ – stulbinanti naujiena

Po dviejų areninių šou sulaukusi daugybės gerbėjų kvietimų koncertuoti, grupė nusprendė sugrįžti ten, kur vasara jaučiama stipriausiai.
Rugpjūčio 15 dieną, šventinį Žolinių savaitgalį, grupė atliks savo koncertinę programą „Iš lėto leidžiasi saulė“ vasaros sostinėje Palangoje.
„Kažkada Palanga buvo mūsų mėgstamiausia vasaros koncertų vieta, todėl bus labai smagu sugrįžti“, – sako grupės nariai, kviesdami publiką kartu palydėti saulę prie jūros ir sukurti vieną įsimintiniausių vasaros vakarų.
Rugpjūčio 22 dieną Vilniuje, „Vasaros terasoje“, įvyks istorinis koncertas – tai bus pirmasis „Karališkos Erdvės“ solinis pasirodymas sostinėje nuo pat grupės gyvavimo pradžios 1995 metais.
„Nerealu, kai pagalvoji – esame koncertavę įvairiuose renginiuose Vilniuje, radijo stočių apdovanojimuose ir labdaringuose renginiuose tuometiniuose Vilniaus sporto rūmuose, tačiau grupės solinio koncerto Vilniuje taip niekada ir nesurengėme. Atėjo laikas suvesti senas sąskaitas su Vilniumi“, – juokiasi grupės vokalistė Neringa.
Prieš vasaros koncertus grupė pagaliau ištesės pažadą, duotą gerbėjams, ir į muzikos platformas išleido geriausių savo dainų albumą pavadinimu „Iš lėto leidžiasi saulė“. Tai pirmasis albumas nuo 2000-ųjų.
Jame skamba visos žinomiausios ir klausomiausios grupės dainos su atnaujintomis aranžuotėmis, kai kurios – su perrašytais tekstais bei naujai įrašytomis vokalinėmis partijomis.
Visi kūriniai albume buvo specialiai ruošti ir atlikti „Žalgirio arenos“ koncertuose – didžioji dalis šių versijų iki šiol niekur kitur oficialiai neskambėjo.
Grupės „Karališka Erdvė“ koncertai vyks: rugpjūčio 15 d. – Palangos koncertų salėje; rugpjūčio 22 d. – Vilniuje, Vasaros terasoje.