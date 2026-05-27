Jaunimo muzikos festivalis „Šiauliai gyvai“ grįžta į Šiaulius

Šiemet festivalio programoje – penki renginiai: koncertai Šiaulių miesto amfiteatre ir performansai Valstybiniame Šiaulių dramos teatre.
Festivalyje pasirodys daugiau nei 30 atlikėjų ir grupių ne tik iš Šiaulių, bet ir iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Radviliškio ir kitų miestų.
Organizatoriai džiaugiasi, kad dalis atlikėjų į festivalį grįžta jau ne pirmą kartą. Tai rodo, kad „Šiauliai gyvai“ turi savo klausytojus ir tampa vis labiau laukiamu renginiu.
Šiemet norinčiųjų dalyvauti buvo tiek daug, kad ne visi spėjo tapti festivalio dalimi. Tai tik dar kartą parodo augantį festivalio populiarumą ir susidomėjimą juo.
Festivalio koncertai vyks Šiaulių miesto amfiteatre birželio 3, 10 ir 17 dienomis. pradžia 17.30 val. Per tris koncertinius vakarus scenoje pasirodys 33 atlikėjai ir grupės. Šių metų koncertų pagrindiniai atlikėjai – grupės „dadcap“, „Saulės Dievas“ ir „Mcloud“.
Birželio 5 dieną Valstybinio Šiaulių dramos teatro Mažojoje salėje žiūrovai kviečiami į organizuoto garso ir vaizdo paskaitą „Sarabanda“. Tai bus neįprastas pasirodymas, kuriame susijungs mokslas, mitai, haliucinacijos ir vaizduotė.
Performansas kvies trumpam sustoti, atitrūkti nuo kasdienybės ir kitaip pažvelgti į laiko bei amžinybės temas. Šio vyksmo kūrybinę grupę sudaro kompozitorius Dominykas Digimas, atlikėja Lora Kmieliauskaitė ir libreto autorius Rimantas Ribačiauskas.
Birželio 9 dieną teatre pasirodys menininkės ir atlikėjos Justina Mykolaitytė ir Godo Yorke su muzikiniu performansu „Longing“. Čia baroko muzika susijungs su elektrinės gitaros garsais, improvizacija ir šiuolaikinės muzikos elementais. Tai bus jautrus, atmosferiškas ir išskirtinis pasirodymas.
Visų renginių pradžia – 17.30 val. Festivalio renginiai yra nemokami ir atviri visiems. Kviečiame visus ateiti, išgirsti, pamatyti, atrasti įdomių atlikėjų, palaikyti jaunus kūrėjus ir kartu smagiai praleisti vasaros vakarus.
Festivalį organizuoja VšĮ „Sielai“, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė.
Partneriai: Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“, Šiaulių „Juventos“ progimnazija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ir Šiaulių valstybinė kolegija.
Pagrindinis informacinis rėmėjas – „LRT Opus“. Saugumu rūpinsis ERGO ir „Ekskomisarų biuras“.
