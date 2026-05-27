Kultinis britų prodiuseris Tricky pristatys naują albumą Vilniuje

Vilnius – vienas paskutinių miestų, papildęs ir taip įspūdingą Tricky koncertų turą po Europą. Iš viso šiame ture po Europą paskelbti 38 pasirodymai, o vėliau ir dar 17 Šiaurės Amerikoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Tricky – itin svarbus Didžiosios Britanijos pogrindžio veikėjas, daug prisidėjęs prie triphopo pradžios. Be solinės karjeros, Tricky daug prodiusuoja ir globoja kitus atlikėjus.
„Massive Attack“, Björk, Neneh Cherry, „Red Hot Chilli Peppers“, Cyndi Lauper, Ed Kowalczyk, Alanis Morissette, Elvis Costello, Peter Doherty, Yoko Ono – tai tik kelioliką vardų ir žinomų atlikėjų, su kuriais darbavosi Tricky.
Bėgant laikui, Tricky keitė kūrybines kryptis, miestus, leidybos formas, skambesį, kūrybos partnerius, bet visada išliko unikalus ir nebandė niekam pataikauti. Artistas-reiškinys ir nuolat evoliucionuojantis kūrėjas.
Nors Tricky vardas neišvengiamai susijęs su triphopo istorija, jis nežaidžia su nostalgija. Tricky vis dar sugeba nustebinti, o tai pavyksta tikrai retam.
Rugsėjo 2 d. „Kablio“ scenoje išvysim gausų būrį talentingų muzikantų: Adrian Nigholas Matthew Thaws (Tricky) (vokalas), Velroyo John Bailey (būgnai), Ross Daniel Barnes (klavišai), Mariin Kallikorn (gitara), Mitchell Lee Sanders (vokalas) ir Marta Złakowska (vokalas).
Lenkų vokalistė Marta Złakowska – išskirtinė turo viešnia. Per paskutinius kelis metus Marta tapo svarbia Tricky kūrybos partnere. Jos trapus ir intymus vokalas subtiliai papildo tamsų Tricky skambesį ir suteikia jam dar daugiau pažeidžiamumo.
2025 m. pasirodęs bendras judviejų albumas „Out the Way“ kritikų įvertintas kaip vienas stipriausių naujų Tricky darbų. Šis leidinys įtvirtino Martos ir Tricky bendradarbiavimą kaip savarankišką kūrybinę liniją.
„Different When It’s Silent“ – penkioliktas Tricky studijinis albumas ir pirmas autorinis darbas po šešerių metų pertraukos. Priežastis asmeniška ir labai skaudi – staigi Tricky dukros mirtis.
„Mirus dukrai, atsirado didelis noras dar daugiau dirbti. Tačiau visas tas žiniasklaidos dėmesys, viešieji ryšiai, marketingo strategijos ir visa kita… Po Mazy mirties nebeturėjau tam jėgų. Niekada nebuvau populiariosios muzikos žvaigždė, bet šitas įvykis mane dar labiau paskatino pasitraukti į antrą planą“, – pasakoja Tricky.
„Esu pasiruošęs vėl gyventi. Kurį laiką buvau emocionaliai paralyžiuotas. Dabar vėl judu pirmyn. Labai laukiu šio didelio turo. Noriu vėl būti scenoje. Esu dėkingas, kad galiu kurti muziką“, – sako Tricky, rodos, būtent muzikos pagalba išgyvenęs tiek daug nepakeliamo.
Net keturiolikos kūrinių albumas „Different When It’s Silent“ į pasaulį bus paleistas dar vasarą – liepos 17 d. Tuo jau dabar rūpinasi paties Tricky leidykla „False Idols“.
Žinia apie didelį Tricky turą pradžiugino tūkstančius gerbėjų visame pasaulyje. Tricky muzika apjungia net tris skirtingas melomanų kartas. Jis vienas įtakingiausių britų muzikos balsų ir niekas to iš jo neatims. Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje šį sezoną taip pat gyvai gros „Men I Trust“, Benjaminas Clementine’as, Tash Sultana, Jamie Woon ir „Sleaford Mods“.