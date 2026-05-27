Rusų kalba skambėjusios dainos Vilniaus centre įplieskė žmonių įtūžį: sureagavo ir A. Mamontovas

Diskusijas dar labiau pakurstė ir pačios grupės socialiniuose tinkluose paviešinti vaizdo įrašai, kuriuose „Loud Fish“ atliko rusiškus kūrinius. Prie įrašū netruko pasirodyti piktų komentarų – daugelis atvirai piktinosi rusų kalbos skambesiu Vilniaus centre.
„Čia Lietuva, o ne ruskinas, nepamirškit, sienos netoli, galit pėsčiom nueiti“, – rašė viena moteris.
„Žiauru. Kuo Vilnius virsta. Koržo dainos laisvai liejasi. Varykit į ruskyną su tokiom“, – komentavo kita internautė.
„Pūskit n* su savo keturkampe kalba“, – emocijų neslėpė dar vienas vyras.
Į kilusias diskusijas sureagavo ir Gatvės muzikos dienos įkūrėjas Andrius Mamontovas. Lrytas žinomas vyras teigė, kad ši situacija atsidūrė sudėtingoje riboje tarp demokratijos, žodžio laisvės ir visuomenės jautrumo dabartiniam karo kontekstui.
„Aš žinau, kiek organizatorių komanda pergyveno ir konsultavosi su savivaldybe bei teisininkais, ką tokioje situacijoje daryti. Niekas nenori, kad gatvėse šiuo metu skambėtų okupantų kalba. Deja, dėl to, ką Rusija daro Ukrainoje, rusų kalba šiandien daug kam tiesiogiai asocijuojasi su okupacija“, – kalbėjo A. Mamontovas.
Vis dėlto, anot jo, teisiškai uždrausti tokių pasirodymų nėra paprasta.
„Kalbos uždrausti negali – pati kalba nėra uždrausta. Ir čia atsiranda situacija, kai ir leisti nesinori, ir uždrausti negali. Būtų labai įdomu išgirsti teisininkų atsakymą, ar apskritai egzistuoja teisinių būdų tokius dalykus riboti ar nesuteikti leidimų“, – svarstė jis.
A. Mamontovo teigimu, problema slypi ne vien pačioje kalboje, bet ir platesniame kontekste.
„Priešiškos jėgos labai gerai moka naudotis demokratijos suteikiamomis laisvėmis ir provokacijomis. Jei pradėsi drausti, iš karto bus eskaluojama, kad neva draudžiama rusų kalba. Tą patį buvo galima girdėti ir prieš karą Ukrainoje“, – sakė jis.
Pasak atlikėjo, šiuo metu jis nemato aiškios legalios priemonės, kaip tokias situacijas būtų galima suvaldyti.
„Norėtųsi labai išmanaus, žmogiško ir neagresyvaus būdo, kaip susitvarkyti su tokiais atvejais“, – pridūrė A. Mamontovas.
Tuo tarpu pati grupė anksčiau yra teigusi, kad rusų kalba jiems yra gimtoji.
„Mūsų gimtoji kalba yra rusų, kaip ir lietuvių kalba. Planuojame dainuoti ne tik rusų ir lietuvių, bet ir lenkų, ukrainiečių, baltarusių grupių ir atlikėjų, nepritariančių karui repertuarą“, – portalui Žmonės.lt yra sakę „Loud Fish“.