Vilniaus senamiestyje atidaroma nauja vasaros muzikos erdvė

Šimtmečius menančioje sodo erdvėje vasarą klausytojai bus kviečiami į klasikinės, džiazo, dainuojamosios poezijos ir melomaniškos muzikos vakarus po atviru dangumi.
Pasak festivalio iniciatorių Augustino Beinaravičiaus ir Elzės Sakalinskaitės-Beinaravičienės, idėja gimė iš noro sukurti vasaros patirtį, kurioje muzika skambėtų ne didelėje scenoje, o visai šalia žmogaus.
„Norėjome sukurti subtilų miesto ritualą tiems, kurie ieško gyvo susitikimo su muzika, atlikėjais ir ypatinga Vilniaus vieta. Čia svarbi ne tik programa, bet ir pats vakaro ritmas: sodas, pokalbiai, vasaros šviesa, lėtas atėjimas į koncertą. Kiekvienas vakaras skirtas nedideliam klausytojų skaičiui, todėl ši patirtis išlieka kamerinė ir labai asmeniška“, – sako A. Beinaravičius.
Festivalio atidarymui pasirinkta kamerinės muzikos programa violončelei ir fortepijonui. Pirmąjį vakarą pasirodys J. Maknickas ir E. Ivanov – jaunosios kartos menininkai, kurių biografijose jau yra Londono Karališkoji muzikos akademija, tarptautiniai konkursai, „Carnegie Hall“ Niujorke ir „Wigmore Hall“ Londone.
Vilniuje duetas atliks programą, kurioje skambės Witoldo Lutosławskio „Grave“, Johanneso Brahmso Sonata violončelei ir fortepijonui Nr. 1 e-moll, Claude’o Debussy Sonata violončelei ir fortepijonui d-moll bei Franko Bridge’o Sonata d-moll.
E. Ivanov Lietuvoje lankysis pirmą kartą. „Šis koncertas man bus ypatingas ir dėl galimybės muzikuoti su tokiu talentingu kamerinės muzikos partneriu kaip Julius. Džiaugiuosi, kad pavyko sudėlioti įdomią programą, ir tikiu, jog graži erdvė po atviru dangumi tik dar labiau sustiprins jos įspūdį“, – sako pianistas.
J. Maknickui šis vakaras taip pat taps svarbiu sugrįžimu. „Po kelerių metų užsienyje labai gera grįžti į mylimą Vilniaus senamiestį. Tai bus pirmasis mano rimtas rečitalis Lietuvoje po ketverių metų Londone, o šią vasarą čia koncertuosiu retai, todėl birželio 4-osios vakaras man yra labai svarbus“, – sako violončelininkas.
Birželio 25 d. festivalio programoje pasirodys ir vienas ryškiausių Lietuvos pianistų Petras Geniušas. Jo vakaro programoje skambės Josepho Haydno muzika, Carlo Vine’o kūriniai ir paties P. Geniušo improvizacija „Naktis operoje“. Šis koncertas pratęs festivalio idėją muziką patirti gyvai, iš arti, klausantis atlikėjo, kuriam scena visuomet yra ne tik repertuaro atlikimo, bet ir minties, rizikos bei spontaniškos kūrybos erdvė.
Vasarą Aušros Vartų sode pasirodys skirtingų žanrų atlikėjai, kuriuos jungia jautrumas erdvei, garsui ir klausytojui. Barokinė Vilniaus senamiesčio aplinka, tyla ir atviras dangus čia taps gyva muzikos dalimi. Festivalio patirtį papildys lėti susitikimai sode: aperityvo ar vakarienės formatai, leidžiantys į koncertą ateiti neskubant, su vietos, pokalbio ir vasaros vakaro pojūčiu.