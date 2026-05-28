Apie skyrybas atsivėrusi Diana Dargė pranešė netikėtą žinią

Daina „Saulė“, kurios muziką ir žodžius parašė Mindaugas Lapinskis, eteryje suskambėjo prieš 15 metų ir iškart tapo hitu.
„Tuo metu radijo stotys grojo ir kitas mano dainas: „Kai baigiasi savaitė“, „Nesiųsk man SMS“, „Šalala“, „Toli“. Ko gero, esu gimusi po laiminga žvaigžde: mane myli radijas, visais laikais su manimi dirbo stiprūs prodiuseriai“, – kalba Diana.
Tačiau karjera scenoje jai rūpėjo mažiau, nei šeima: sūnų Matą auginusi dainininkė susilaukė dukters Unės ir visa širdimi atsidavė namams.
„Gyvenome Panevėžyje, bet norėjau, kad Unė mokytųsi geroje mokykloje, todėl du metus kas rytą vežiojau ją iš Panevėžio į Vilnių – į prancūzų licėjų“, – prisimena D. Dargė.
O tuomet šeimoje įvyko išdavystė: vyras išvyko į užsienį, palikęs šleifą skolų. Tai apvertė Dianos gyvenimą aukštyn kojomis.
„Kaip tai išgyventi? Pasinerti į darbus. Buvo draugų, kuriems galėjau pasiguosti, tačiau kiek tu gali skųstis ir kitam krauti ant pečių savo emocinę būseną? Negalėjau sau leisti depresuoti ir lindėti namuose užtrauktomis užuolaidomis. Teko išsilaižyti žaizdas ir gyventi toliau“, – sako Diana.
Ji – profesionali pianistė, todėl sunkiausiu laikotarpiu priėmė sprendimą tapti muzikos mokytoja.
„Pati savo kelyje sutikau labai stiprius pedagogus, iš jų pasisėmiau vertingų žinių. Tai pritaikiau savo pamokose. Vyresni mano mokiniai, jau tapę draugais, sako, kad esu gera psichologė, galiu patarti, padėti. Tačiau tai yra abipusiai mainai: aš visiškai atsidaviau mokiniams, o pasinėrusi į mėgiamą darbą ir pati pradėjau sveikti, tvirtėti, visa, kas bloga pasimiršo, – pasakoja D. Dargė. – Žinau, kad buvo kalbų, neva man nepavyks, kad nulėksiu nuo kelio. Bet aš aiškiai supratau, kad turiu eiti į priekį dėl savo vaikų. Kaip tada, taip ir dabar man šeima – svarbiausia. Tai neleido palūžti, sustoti, nusivažiuoti.“
Kai jos mokiniai ėmė dalyvauti konkursuose, muzikos festivaliuose, Diana ir pati pajuto, kaip stipriai ją traukia scena.
„Jaučiau, kaip aš jos pasiilgau. Mintys apie sceną vis labiau kuteno. O dar ir žmonės – nepažįstami, kuriuos sutikdavau gatvėje ar parduotuvėje, vis netikėtai užkalbindavo, klausė, kada aš sugrįšiu.
Atsisveikinimo juk niekada nebuvo, man tiesiog reikėjo laiko, kad vėl galėčiau dainuoti. Radijo stotys iki šiol groja mano dainas, bet aš norėjau, kad jos skambėtų taip, kaip šiandien skamba pop hitai. Norėjau, kad viduje grįžtu ir ta Diana, kuri dainuoja, o ne tik ta, kuri atpažįstama kaip garsių šeimų vaikų vokalo mokytoja.
Mano pasiilgę klausytojai ir mano mokiniai ėmė skatinti atnaujinti vieną populiariausių dainų „Saulė“. Pribrendo mintis pasikalbėti su režisiere Jurga Klimaite-Riebling apie šio kūrinio vaizdo klipą“, – pasakoja D. Dargė.
Režisierė subūrė profesionalų komandą. „Saulės“ klipą nufilmavo žinomas operatorius Petras Skukauskas, išleidęs į pasaulį Jessicos Shy, „BA.“, Bande Rolės ir kitų žvaigždžių klipus. D. Dargės klipo įvaizdžius kūrė garsi stilistė Milda Metlovaitė.
„Esu sužavėta jos darbu ir tuo, kaip Milda jaučia žmones. Su jos parinktais drabužiais jaučiausi graži, stilinga, neliko jokių kompleksų“, – sako Diana.
Klipo filmavimas vyko dvi dienas. Pirmąją – Dubingių žirgyne.
„Klipe šuoliais lekia žirgai, žavėdami savo prigimtine laisve, elegancija. Manieže jie bėga savo ratą, kas yra ir Dianos patirčių simbolis: jai reikėjo pereiti ne vieną velnio ratą, kad išeitų į šviesą, į saulę. Beje, filmavimo dienomis saulė tikrai buvo mūsų pusėje: pro langus sklido nuostabi šviesa.
Antrąją dieną filmavome epizodus naujame „AC Hotel by Marriott“ viešbutyje Vilniuje. Kambario lova irgi yra simbolis – tai ta vieta, kur tu prabundi ir sveikini naują dieną – užkoduoji, kaip tau tądien seksis. Juk kaip pats nusiteiksi – tokia ir bus diena. Diana lovoje šoko.
Tikiu, kad ir jos gyvenime prasideda etapas, kai norėsis šokti iš laimės. Taip pat klipe šoko ir Dianos dukra Unė. Buvo gražu stebėti, kaip jos abi susikibusios už rankų sukasi žirgų manieže. Taip pat klipe įsiamžino geras Dianos bičiulis Naglis Bierancas“, – kalba J. Klimaitė-Riebling.
„Man buvo labai svarbu įsiamžinti klipe su Une, juk mudvi kartu tiek daug perėjome. O su Nagliu labai susidraugavome, kai jis dalyvavo televizijos projekte „Žvaigždžių duetai“, padėjau jam tobulinti vokalinius įgūdžius.
Kartą begeriant arbatą paklausiau, ar jis nusifilmuotų mano klipe. Naglis pažvelgė pro akinių viršų ir paklausė: „O aš turiu pasirinkimą?“. Atsakiau – ne“, – juokiasi Diana.
Vos pasirodęs jos vaizdo klipas sulaukė gausybės sveikinimų.
„Žinoma, visi klausia, kas toliau. Nežinau, neturiu plano. Tu planuoji – Dievas juokasi. Neturiu siekio rinkti arenas. Tiesiog norėjau atnaujinti dainą, kuri jau yra radusi savo klausytoją. Karolis Labanauskas sukūrė šiuolaikišką aranžuotę. Nufilmavome gražų klipą. Mane supa labai talentingi žmonės, esu už tai dėkinga“, – pasakojo D. Dargė.
