Atlikėja IVEL gerbėjams pranešė džiugią žinią

2026 m. gegužės 28 d. 12:18
Po ryškaus debiuto sostinėje vis daugiau klausytojų dėmesio sulaukianti jaunosios kartos atlikėja IVEL šią vasarą kviečia į išskirtinius muzikinius susitikimus pajūryje. Tai specialiai šioms erdvėms kuriami pasirodymai, kuriuose susilies tik du pagrindiniai elementai – jautrus atlikėjos vokalas ir gyvai skambantys klavišiniai, kuriantys subtilią, kone hipnotizuojančią atmosferą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Be ryškių efektų ar perteklinių detalių, visa programa koncentruosis į emociją, muzikos trapumą ir tikrumą. Tai vakarai, skirti tiems, kurie muziką nori ne tik išgirsti, bet ir išjausti.
Koncertuose skambės tiek klausytojams jau pažįstami kūriniai – „Fantazijos vaisius“, „Tau daugiau nedainuosiu“, „Akimis parodyk“, vasaros hitas „Vasaros mažai“ – tiek ir visiškai nauja kūryba, kuri pirmą kartą bus pristatyta gyvai būtent šiuose pasirodymuose.
„Jūra man visada buvo kur kas daugiau nei vieta. Tai erdvė, kurioje atrandu ramybę, įkvėpimą ir galiu pilnai sugrįžti į save ar pasinerti į kūrybą. Labai ilgai svajojau surengti koncertus būtent tokioje aplinkoje.

Gamtos motyvai, nuotaikos ir trapumas nuolat atsispindi mano kūryboje, todėl pajūris šiems koncertams tampa visiškai natūralia ir labai asmeniška erdve. Jaučiu ypatingą ryšį su jūra – ji man siejasi su ramybe, laisve ir saugumo jausmu, todėl dainuoti savo klausytojams šioje aplinkoje yra neįkainojama patirtis“, – pasakoja IVEL.
Atlikėja pabrėžia, kad šie pasirodymai jai yra vieni svarbiausių iki šiol. Tai itin asmeniški koncertai, kuriems specialiai ruošiama minimalistinė, jautri ir atmosferiška programa, leidžianti muzikai atsiskleisti maksimaliai arti, tikrai ir nefiltruotai.
Šiuo metu IVEL aktyviai dirba prie naujos kūrybos, kurios dalis pirmą kartą nuskambės būtent pajūrio koncertuose. Tai žymi naują, brandesnį jos muzikinį etapą – drąsesnį, asmeniškesnį ir dar atviresnį klausytojams. Neseniai IVEL pristatė ir naujausią savo kūrinį „Aš nepyksiu“, kuriame subtiliai atsiskleidžia jautri atlikėjos kūrybinė kryptis. IVEL – Aš Nepyksiu
Klausytojų laukia du išskirtiniai vasaros vakarai: liepos 17 dieną Klaipėdoje – „Klaipėdos kupole“, o rugpjūčio 7 dieną Nidoje – „Nidos prieplaukoje“.
Tai vieninteliai tokio formato IVEL pasirodymai šią vasarą, kuriems skiriamas ypatingas dėmesys, jautrumas ir emocinis gilumas. Bilietai jau prekyboje.
