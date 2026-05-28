Atlikėja IVEL gerbėjams pranešė džiugią žinią

Be ryškių efektų ar perteklinių detalių, visa programa koncentruosis į emociją, muzikos trapumą ir tikrumą. Tai vakarai, skirti tiems, kurie muziką nori ne tik išgirsti, bet ir išjausti.
Koncertuose skambės tiek klausytojams jau pažįstami kūriniai – „Fantazijos vaisius“, „Tau daugiau nedainuosiu“, „Akimis parodyk“, vasaros hitas „Vasaros mažai“ – tiek ir visiškai nauja kūryba, kuri pirmą kartą bus pristatyta gyvai būtent šiuose pasirodymuose.
„Jūra man visada buvo kur kas daugiau nei vieta. Tai erdvė, kurioje atrandu ramybę, įkvėpimą ir galiu pilnai sugrįžti į save ar pasinerti į kūrybą. Labai ilgai svajojau surengti koncertus būtent tokioje aplinkoje.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Gamtos motyvai, nuotaikos ir trapumas nuolat atsispindi mano kūryboje, todėl pajūris šiems koncertams tampa visiškai natūralia ir labai asmeniška erdve. Jaučiu ypatingą ryšį su jūra – ji man siejasi su ramybe, laisve ir saugumo jausmu, todėl dainuoti savo klausytojams šioje aplinkoje yra neįkainojama patirtis“, – pasakoja IVEL.
Atlikėja pabrėžia, kad šie pasirodymai jai yra vieni svarbiausių iki šiol. Tai itin asmeniški koncertai, kuriems specialiai ruošiama minimalistinė, jautri ir atmosferiška programa, leidžianti muzikai atsiskleisti maksimaliai arti, tikrai ir nefiltruotai.
Susiję straipsniai
Šiuo metu IVEL aktyviai dirba prie naujos kūrybos, kurios dalis pirmą kartą nuskambės būtent pajūrio koncertuose. Tai žymi naują, brandesnį jos muzikinį etapą – drąsesnį, asmeniškesnį ir dar atviresnį klausytojams. Neseniai IVEL pristatė ir naujausią savo kūrinį „Aš nepyksiu“, kuriame subtiliai atsiskleidžia jautri atlikėjos kūrybinė kryptis. IVEL – Aš Nepyksiu
Klausytojų laukia du išskirtiniai vasaros vakarai: liepos 17 dieną Klaipėdoje – „Klaipėdos kupole“, o rugpjūčio 7 dieną Nidoje – „Nidos prieplaukoje“.
Tai vieninteliai tokio formato IVEL pasirodymai šią vasarą, kuriems skiriamas ypatingas dėmesys, jautrumas ir emocinis gilumas. Bilietai jau prekyboje.