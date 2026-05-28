Grupės „McLoud“ gerbėjams – netikėta žinia: prakalbo apie pertrauką

„Išeinam įrašinėti naujo albumo. Išeinam kurti, persiprogramuoti, persikalibruoti. Nežinom, kiek užtruksim, bet grįžti pažadam“, – sako grupės lyderis Lukas Malinauskas.
Tiesa, grupė savo gerbėjų be naujos kūrybos nepalieka. Dar gegužės pradžioje grupė pristatė naujausią dainą, pogrindžio grupės „Turbinos“ koverį „Nenušyzėk“. Gyvai jį publika pirmą kartą išgirs Lukiškių kalėjime kartu su kitais negirdėtais grupės skambesiais ir seniai negrota programa.
„Ištrauksime visus gabalus, kurie slėpėsi spintoje. Ištrauksime iš šešėlio, kas buvo padėta į šešėlį ir išgirsite ne tik naują singlą, bet ir dar vieną naują niekur negirdėtą kūrinį to pačio, kaip ir naujasis singlas „Nenušyzėk“, lizdo paukštį.
Tai bus gabalas iš to pačio lore’o. Pavyzdžiui, „Nenušyzėk“ buvo iš „hardcore.lt“ temos, o šis bus irgi iš tokio, kur tikriausiai nieks nežino ir nėra girdėjęs, bet patys kalti, kad negirdėjo, nes daina labai gera“, – pasakoja L. Malinauskas.
„McLoud“ į didžiąją Lukiškių kalėjimo sceną grįžta jau ketvirtąjį kartą. Simboliška, kad būtent ši vieta tapo jų tradicija vasaros koncertams.
Lukiškių kalėjimo komplekse grupė turi ir savo studiją, čia kuria, repetuoja ir yra vienos didelės rezidentų bendruomenės dalis. Scenos maištininkai publikai vėl žada tikras roko mišias ir visų sielų išganymą.
„Maklaudams koncertuoti kalėjime reiškia tą patį, ką futbolo ir krepšinio komandoms reiškia lošti namų aikštelėj. Tai vadinasi, kad yra didesnė magija, yra
didesnis palaikymas, na, kaip vakarieniauti su šeima. Tai yra verta ir teisinga, tai yra didesnė galia, didesnis palaikymas“, – į koncertą kviečia grupės nariai.
Gegužės 29-osios vakarą scenoje taip pat pasirodys ir vakarą pradės grupė „Fellas“ ir reperis „Basta TGTK“
Išankstinius bilietus į koncertą platina „Bilietai.lt“.