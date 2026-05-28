Nuo choro Tauragėje iki didžiųjų scenų: „T3“ atvirai apie draugystę, muziką ir naują etapą

Iš Tauragės kilę vaikinai vienas kitą pažįsta nuo vaikystės – kartu lankė chorą, augo tame pačiame muzikiniame rate, tačiau apie grupę ilgą laiką negalvojo. Viskas pasikeitė tada, kai Dovydui kilo mintis suburti draugus į bendrą muzikinį projektą.
„Mes visi pažįstami nuo vaikystės, kartu lankėme chorą, augome muzikinėje aplinkoje, bet niekada rimtai negalvojome, kad būsime grupė. Tiesiog vienu metu atsirado tas postūmis pabandyti jėgas kaip trio ir pasižiūrėti, kas iš to gali išeiti“, – pasakojo Dovydas.
Susiję straipsniai
Nors šiandien „T3“ jau turi savo klausytojų ratą ir sparčiai besipildantį koncertų grafiką, patys vaikinai pripažįsta – pradžioje niekas nesitikėjo tokios sėkmės. Vis dėlto bėgant laikui pasitikėjimo atsirado vis daugiau ir jie tapo muzikinio projekto „Lietuvos balsas. Kartos“ nugalėtojais.
„Buvo labai daug darbo, bemiegių naktų ir repeticijų. Dainuodavome iki vidurnakčio – viešbučiuose, koridoriuose, studijose. Tikrai įdėjome labai daug savęs ir laiko. Aišku, tas nugalėtojų titulas atnešė daugiau dėmesio, koncertų ir kvietimų, bet pats laimėjimas gyvenimo kardinaliai nepakeičia. Viskas vis tiek priklauso nuo mūsų pačių darbo“, – kalbėjo Dovydas.
Šiandien grupės nariai gyvena skirtinguose miestuose – Tauragėje, Kaune ir Vilniuje. Vis dėlto atstumas jiems netapo kliūtimi. Pagrindine kūrybine susitikimų vieta tapo Ovidijaus namai Kaune.
„Kaunas mums tapo tokia tarpine stotele tarp visų miestų. Ten dažniausiai susitinkame, repetuojame, dėliojamės dainas, kalbamės apie koncertus. Kai Lietuva nėra labai didelė, tie atstumai kažkaip nebeatrodo tokie baisūs“, – pasakojo Ovidijus.
Scenoje „T3“ atrodo energingi ir vieningi, tokie pat jie yra ir kasdienybėje. Dovydas – grupės kūrybinis variklis, o kiek ramesni Ignas su Ovidijumi puikiai papildo jų trio.
„Man atrodo, kad gyvenime esame labai panašūs į tai, kokius žmonės mato scenoje. Mes nebandome kažko vaidinti ar apsimesti. Visada daug juokaujame, pasišaipome vieni iš kitų, todėl tas ryšys natūraliai persikelia ir į sceną“, – sakė Dovydas.
Į koncertus Lietuvos miestuose ir miesteliuose dažnai kviečiami grupės nariai pripažįsta – scenoje netrūksta ir kuriozų. Vienas įsimintiniausių nutiko Tauragnuose, kai pasirodymo metu Ovidijui į burną įskrido vabalas.
„Jis pradėjo springti vidury dainos, o mes vos susilaikėme nesijuokę. Tuo metu atrodė visiškas chaosas, bet dabar jau likęs labai juokingas prisiminimas“, – su šypsena prisiminė Ignas.
Nors šiandien „T3“ jau drąsiai skinasi kelią Lietuvos muzikos scenoje, patys vaikinai sako vis dar besijaučiantys taip pat paprastai, kaip ir tada, kai pirmą kartą kartu susitiko repetuoti.
„Atrodo, viskas labai natūraliai susidėliojo – nuo draugystės iki muzikos. Dabar tiesiog norisi kurti dar daugiau, koncertuoti ir mėgautis tuo, ką darome“, – sakė Dovydas.
Jau visai netrukus grupė klausytojams pristatys naują vasaros kūrinį „Ledinė jūra“, o vasarą žada praleisti koncertuodami įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose rengiamuose renginiuose bei asmeninėse šventėse.