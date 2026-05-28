Diskusijas dar labiau pakurstė ir pačios grupės socialiniuose tinkluose paviešinti vaizdo įrašai, kuriuose „Loud Fish“ atliko rusiškus kūrinius.
Prie įrašų netruko pasirodyti piktų komentarų – daugelis atvirai piktinosi rusų kalbos skambesiu Vilniaus centre.
Dėl šios situacijos portalas Lrytas susisiekė su Vilniaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistu Irmantu Kuzu, kuris įvardijo, kaip vertiną šį klausimą.
„Svarbu pažymėti, kad rusų kalba Lietuvoje nėra draudžiama, todėl vien dainų atlikimas rusų kalba savaime nėra laikomas pažeidimu. Teisinė atsakomybė galėtų kilti tik tuo atveju, jei pasirodymo turinys tiesiogiai skatintų ar propaguotų karą, terorizmą, smurtą, neapykantą, diskriminaciją ar kitaip pažeistų įstatymus bei viešąją tvarką.
Vertinant viešai matomą informaciją, pagrindą konstatuoti pažeidimą sudėtinga“, – Vilniaus miesto savivaldybės vardu aiškino jis.
Visgi I. Kuzas atkreipė dėmesį į kitą problemą – pasak jo, grupė „Loud Fish“ pasirodymo metu galimai naudojo garso stiprinimo įrangą, kuri nebuvo suderinta su savivaldybe.
„Iš socialiniuose tinkluose išplitusio vaizdo įrašo sudėtinga tiksliai nustatyti, ar pasirodymas vyko lauko kavinės teritorijoje ar viešojoje erdvėje. Savivaldybės taisyklės numato, kad gatvės artistai turi teisę be pranešimo ir leidimo nustatytose miesto viešose vietose rengti ir atlikti meninius pasirodymus nustatytose senamiesčio vietose, tame tarpe ir Gedimino prospekte.
Filmuotoje medžiagoje užfiksuoto pasirodymo metu matoma, kad buvo naudojama garso stiprinimo įranga, kuriai reikia elektros energijos, šviesos, kita įranga, tad tokį pasirodymą jau būtų galima laikyti koncertu ir organizatoriai jį turėtų derinti su Savivaldybe.
Už renginio organizavimą be leidimo gali būti taikoma administracinė nuobauda įspėjimas arba bauda nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
Grupę, viešai jų nurodytu el. paštu, informavome apie renginių organizavimo reikalavimus Vilniuje ir paprašėme ateityje laikytis teisės aktų reikalavimų“, – teigė I. Kuzas.
Tuo tarpu pati grupė anksčiau yra teigusi, kad rusų kalba jiems yra gimtoji.
„Mūsų gimtoji kalba yra rusų, kaip ir lietuvių kalba. Planuojame dainuoti ne tik rusų ir lietuvių, bet ir lenkų, ukrainiečių, baltarusių grupių ir atlikėjų, nepritariančių karui repertuarą“, – portalui Žmonės.lt yra sakę „Loud Fish“.
