Britų post-punk grupė „LIFE“ rudenį grįžta į sostinę

„Lapkričio 28 d. „Kablyje“ grupė „LIFE“ pristatys naują albumą „ABSTRACT / NATURAL“, – skelbia muzikos agentūra „8 Days A Week“. Šią savaitę jie taip pat paskelbė Tricky ir Geordie Greep koncertus sostinėje.
Muzikos akiplėšos „LIFE“ iš Halo apie gyvenimo neteisybes dainuoja tiesiai šviesiai be jokių sudėtingų metaforų ir remiasi savo patirtimi. Geras post-punk su stuburu.
Jie išdidžiai nepriklausomi, vedami „pasidaryk pats“ principo. Politiškai sumanūs, smalsūs, drąsūs ir ištikimi tik sau. Pyktis jiems kaip degalai. Jei diena buvo bloga ir grįžus namo norisi išsirėkti, tam tinka beveik bet kuri grupės daina.
„LIFE“ – „BBC 6 Music“ favoritai, ne kartą patekę į A kategorijos muzikos rekomendacijų grojaraščius ir geriausių sąrašus. „Šiurkščiai genialios dainos“, – rašo „The Guardian“.
„LIFE“ – vieni sparčiausiai kylančių grupių ir nepanašu, kad jie ketintų kur nors trauktis“, – sako muzikos leidinys „Dork“. O „DIY“ juos vadina dar neatrastu Didžiosios Britanijos muzikos perlu.
„LIFE“ jau dalinosi viena scena su „IDLES“ ir Nadine Shah ir daugeliu kitų. Vienas didžiausių „LIFE“ palaikytojų – Nickas Hodgsonas iš grupės „Kaiser Chiefs“, sakantis, kad ši grupė jam primena ankstyvuosius „Kaiser Chiefs“ laikus.
Gyvi „LIFE“ pasirodymai – tikras katarsis. „LIFE“ – geriausia festivalio grupė. Dar niekada nesu matęs tokios puikios bosistės“, – po pirmo „LIFE“ pasirodymo sostinėje rašė gerbėjas Alex. „Negalėjau atitraukti nuo jų akių“, – įspūdžiais dalijosi gerbėja Cringe.
Naujas „LIFE“ albumas „ABSTRACT / NATURAL“ žymi drąsų grupės žingsnį pirmyn. Tai ketvirtas leidinys „LIFE“ muzikos kataloge, kuriame susipina folkloras, mitai ir savęs paieškų temos.
Šį darbą įkvėpė atšiaurus Šiaurės Anglijos kraštovaizdis, fizinės ištvermės reikalaujantis žygis ir vidinė akistata su savimi. Rašydamas albumą, grupės lyderis Mezas Sandersas-Greenas pėsčiomis įveikė 193 mylių maršrutą. Albume daug pasakojama apie paleidimą, judėjimą pirmyn, naujus nuotykius
ir pradžias. Tai atsiskleidžia ne tik dainų tekstuose, bet ir jų struktūrose. „LIFE“ drąsiai kontrastuoja skambesius: chirurgiškai tikslūs būgnai čia pratrūksta aštriomis gitarų partijomis ir intensyviu vokalu.
Dešimties kūrinių albumas „ABSTRACT / NATURAL“ į pasaulį bus paleistas birželio 19 d. Ši grupės „LIFE“ viešnagė Vilniuje – vienintelis pasirodymas Baltijos šalyse. Būtinas gyvai pamatyti laukinis pasirodymas su gitaromis!
Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje šį sezoną taip pat gyvai gros „Men I Trust“, Benjaminas Clementine’as, Tash Sultana, Geordie Greep, Tricky, Jamie Woonas ir „Sleaford Mods“.