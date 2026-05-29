Iš dainininkės Atlantos – netikėta naujiena

Dainą „Nei šilta, nei šalta“, kaip ir visą albumą, Atlanta įrašė muzikos prodiuserio Fausto Venckaus studijoje. Muzikos ir žodžių autore tapo televizijos projekte „Naujas hitas“ Fausto atrasta kūrėja Kotryna Streikutė.
„Jis man daug pasakojo apie tai, kad yra talentinga kompozitorė, Kotryna, kuri labai gražiai rašo ir tekstus, ir muziką. Ji prisipažino, kad norėtų parašyti dainą būtent man. Kai parodė, iškart pajutau, kad kabina, labai organiškai skamba, – pasakojo Atlanta. – „Nei šilta, nei šalta“ natūraliai prilipo prie visų mano hitų, kuriuos atlieku koncertuose. Dainavau ją ir šv. Kotrynos bažnyčioje.
Buvo įdomu stebėti, kaip publika į tai reaguos. Galiu tik pasidžiaugti, kad visi labai šiltai priėmė. Net neabejoju, kad šią dainą lydės didelė vasaros sėkmė.“
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Mintyse Atlanta vizualizuoja savo klausytoją, kuris karštą vasaros dieną važiuoja prie jūros, per atvirus langus plaukus taršo vėjas, garsiai groja muzika. O gal kaip tik priešingai – langai uždaryti, kaip ir širdis – įskaudinta ir užrakinta?
„Gyvenimas ne visada būna rožėmis klotas, taip pat viskas nebūna tik vienos ar kitos spalvos. Žaizdos užgyja ir tai, kas neseniai atrodė kaip didžiulė drama, gali virsti jausmu, kai nei šilta, nei šalta. Tai yra keista būsena, kai vienu metu ir skauda, ir nebeskauda.
Susiję straipsniai
Bet būna jausmų, kurie atrodo jau pasibaigę, kol kažkas vėl ištaria tavo vardą. Jeigu kada nors bandėte apsimesti, kad jau paleidote žmogų, tik lūpos sako viena, o akys – visai ką kitą, ši daina – jums, – kalba Atlanta. – Su draugėmis juokavome, kad tai galėtų būti ir skyrybų daina. Kartais iš tiesų reikia išeiti iš santykių, uždaryti tas duris, kai širdyje jau žinai, kad nieko gero nebebus, nors vis dar vengi sau pripažinti.
Manau, kiekvienas klausytojas gali rasti save šioje istorijoje. Tačiau daina nėra tragiška – ji apie gyvenimo etapą, kuris irgi praeis, nes viskas praeina. O priedainis toks užvedantis, kad žmonėms turėtų patikti dainuoti kartu su manimi.“
Jei jausminės patirtys ir išgaruoja, tai koncerto, Motinos dieną įvykusio šv. Kotrynos bažnyčioje, įspūdžiai Atlantai dar neišgaravo.
„Nebuvome suplanavę, kad iš koncerto ir jo užkulisių filmuotos medžiagos kursime klipą, bet kadangi ši daina verta daugiau nei nuotraukos, o vakaras tikrai buvo įsimintinas, pagalvojome, kad prasminga įamžinti šį prisiminimą, visas tas emocijas, kurias ir žiūrovai patyrė, ir aš koncerto metu jaučiau“, – sako Atlanta.