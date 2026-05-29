ŽmonėsMuzika

Iš Gabrieliaus Vagelio – stulbinanti žinia

2026 m. gegužės 29 d. 12:54
Likus dienai iki vasaros Gabrielius Vagelis klausytojams pristato naują kūrinį „Užteko“ – lengvą, vasarišką ir pozityvią dainą apie gebėjimą sustoti, atsikvėpti ir pamatyti grožį paprastuose dalykuose. Kartu su daina pasirodo ir vaizdo klipas, filmuotas aukščiausiame Vilniaus pastate – televizijos bokšte, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (4)
Pasak atlikėjo, daina gimė ypatingoje kūrybinėje aplinkoje – kartu su artimais bičiuliais ir talentingais kūrėjais kūrybinėje stovykloje, kurioje buvo sukurta ne viena nauja daina.
„Buvo labai smagu kurti šią dainą, nes ją rašėme su gerais bičiuliais, draugais ir labai talentingais žmonėmis kūrybinėje stovykloje, kurioje gimė ne viena daina. Iš jų planuojame išleisti ne vieną, bet būtent šią norėjosi išleisti pačią pirmą“, – pasakoja Gabrielius Vagelis.
Anot atlikėjo, „Užteko“ puikiai atspindi vasaros nuotaiką ir primena svarbią mintį, kurią dažnai pamirštame kasdienybėje.

A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg

„„Užteko“ man atrodo labai tinkanti vasarai. Ši daina apie tai, kaip kartais mes norime labai labai daug ir mums visko labai reikia, bet kartais tiesiog užtenka sustoti ir pagalvoti, kiek daug jau mes turime, ir pasidžiaugti tais dalykais, kurie mus supa“, – sako jis.
Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, kuriame perteikiama panaši emocinė būsena – momentas, kai po įtemptos dienos ar neišsipildžiusių lūkesčių ateina suvokimas, jog svarbiausi dalykai jau yra šalia.
Susiję straipsniai
Jaunystės piliulė Kristupo festivalyje – elektroninės muzikos ir preparuoto fortepijono derinys šokių muzikos klube

Jaunystės piliulė Kristupo festivalyje – elektroninės muzikos ir preparuoto fortepijono derinys šokių muzikos klube

Iš dainininkės Atlantos – netikėta naujiena

Iš dainininkės Atlantos – netikėta naujiena

Lewis Capaldi koncertas Vilniuje artėja: žiūrovų laukia išskirtinis vakaras Kalnų parke

Lewis Capaldi koncertas Vilniuje artėja: žiūrovų laukia išskirtinis vakaras Kalnų parke

„Klipe norėjau pavaizduoti labai panašią emociją, kuomet grįžti užsiparinęs, galvoji, kad neįvyko dalykai, apie kuriuos galvojai ir kuriais tikėjai, bet tada supranti, kiek daug gražių dalykų jau yra“, – dalijasi atlikėjas.
Taip pat atlikėjas jau kviečia klausytojus susitikti ir artėjančiame areniniame ture „Aikštelė“. Didžiausi Gabrieliaus Vagelio koncertai vyks Vilniuje lapkričio 13 d., Klaipėdoje gruodžio 11 d. ir Kaune sausio 23 d., kur gerbėjų lauks ne tik žinomi hitai, bet ir naujausia kūryba bei specialiai šiam turui ruošiama programa.
Gabrielius VagelisDainaMuzika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.