Iš Gabrieliaus Vagelio – stulbinanti žinia

„Buvo labai smagu kurti šią dainą, nes ją rašėme su gerais bičiuliais, draugais ir labai talentingais žmonėmis kūrybinėje stovykloje, kurioje gimė ne viena daina. Iš jų planuojame išleisti ne vieną, bet būtent šią norėjosi išleisti pačią pirmą“, – pasakoja Gabrielius Vagelis.
Anot atlikėjo, „Užteko“ puikiai atspindi vasaros nuotaiką ir primena svarbią mintį, kurią dažnai pamirštame kasdienybėje.
„„Užteko“ man atrodo labai tinkanti vasarai. Ši daina apie tai, kaip kartais mes norime labai labai daug ir mums visko labai reikia, bet kartais tiesiog užtenka sustoti ir pagalvoti, kiek daug jau mes turime, ir pasidžiaugti tais dalykais, kurie mus supa“, – sako jis.
Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, kuriame perteikiama panaši emocinė būsena – momentas, kai po įtemptos dienos ar neišsipildžiusių lūkesčių ateina suvokimas, jog svarbiausi dalykai jau yra šalia.
„Klipe norėjau pavaizduoti labai panašią emociją, kuomet grįžti užsiparinęs, galvoji, kad neįvyko dalykai, apie kuriuos galvojai ir kuriais tikėjai, bet tada supranti, kiek daug gražių dalykų jau yra“, – dalijasi atlikėjas.
Taip pat atlikėjas jau kviečia klausytojus susitikti ir artėjančiame areniniame ture „Aikštelė“. Didžiausi Gabrieliaus Vagelio koncertai vyks Vilniuje lapkričio 13 d., Klaipėdoje gruodžio 11 d. ir Kaune sausio 23 d., kur gerbėjų lauks ne tik žinomi hitai, bet ir naujausia kūryba bei specialiai šiam turui ruošiama programa.