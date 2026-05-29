Jaunystės piliulė Kristupo festivalyje – elektroninės muzikos ir preparuoto fortepijono derinys šokių muzikos klube.

Birželio 4-ąją Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros dienų hakatone gimęs pasirodymas „Expozicija: IV“ paskelbs 32-ojo Kristupo festivalio pradžią. Jaunųjų atlikėjų sukurta improvizacijų programa, kurią klausytojai ir žiūrovai galės išvysti ir išgirsti buvusios radijo gamyklos erdvėje – „gallery 1986“, ypatingai atspindi šių metų festivalio temą „Algoritmai“. Festivalio organizatoriai teigia, kad svarbiausias kūrybos kodas slypi ne dirbtiniame intelekte, o žmogaus vaizduotėje, patirtyse ir emocijose.
Šiek tiek daugiau nei prieš metus jaunieji kūrėjai ir atlikėjai – P. Bagotyriūtė, A. Zalizko, N. Kiriuchinas priėmė Kristupo festivalio iššūkį atjauninti festivalio auditoriją. Trijulė neabejoja, kad programa „Expozicija: IV“ – tik pirmasis žingsnis, kurį jie žengia į bendrystę su įvairiais festivaliais ir muzikos įstaigomis.
„Likome prie pirmosios renginio idėjos – apjungti elektroninę šokių muziką su akustiniais instrumentais. Ji tarsi mūsų stiliumi interpretuotų boiler room klubinės kultūros dvasią. Taip užgimė improvizacinės muzikos renginys „Kristupas boiler room“, tiesa, vėliau pakeitęs pavadinimą ir tapęs „Expozicija: IV“. Tikimės, kad ateityje jis galėtų virsti kasmetine koncertų serija“, – apie projekto pradžią pasakoja P. Bagotyriūtė.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
„Jei jau esame improvizacinės muzikos kontekste, tai ir reaguojame į konteksto sąlygas. Kai gavome užduotį sukurti renginį Kristupo festivaliui, mums kilo idėja, kad galėtume įtraukti savo mylimos muzikos kryptis – tikrai turėtų būti daugiau didesnių renginių, skirtų improvizacinės ir elektroninės muzikos sintezei. Dažniausiai klubinėje aplinkoje pasirodo kitokio konteksto atstovai, o mums, akademikams (visi trys esame studijavę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje), buvo įdomu klubinę muziką rekonceptualizuoti, kitaip pateikti, pažaisti su jos kalba, taip išreiškiant savas šiuolaikinės muzikos vizijas“, – sako gyvos elektroninės muzikos galimybes tyrinėjantis kompozitorius N. Kiriuchinas.
Atlikėjai pasakoja, kad „Expozicija: IV“ tarsi sujungia du muzikinius polius – elektroninę ir akustinę muziką. Ašimi tampa improvizacija – tam tikra muzikos kūrimo estetika, stilius. „Svarstėme, kokį pavadinimą savo programai parinkti – buvo ir „Delta“, ir „Santaka“, tačiau, kai pradėjome galvoti apie erdvę ir supratome, kad muzikuosime galerijoje, abejonių neliko. Surengsime keturis pasirodymus. Gedimino Stepanavičiaus pasirodyme skambės gyva elektroninė muzika ir kontrabosas, Pauliaus Večerkos – LIVE elektronika/balsas/savadarbiai instrumentai, mūsų, Bagotyriūtės/Zalizko/Kiriuchino trio ir Marijos Paškevičiūtės DJ set“, – programą pristato P. Bagotyriūtė.
Susiję straipsniai
Nors projekto dalyviai yra bičiuliai, muzikinėje scenoje kartu pasirodys pirmą kartą. Būtent nežinomybės jausmas, sako, ir yra didžiausias kūrybos variklis.
„Kūrybos procesas yra nepaprastai malonus, įkvepiantis ir įkraunantis naujų idėjų“, – pripažįsta viena kūrybingiausių jaunosios kartos Lietuvos pianisčių ir improvizatorių, drąsia šiuolaikinės bei eksperimentinės muzikos interpretatore vadinama P. Bagotyriūtė.
Bendrystės, demokratijos dvasią repeticijose pabrėžia ir muzikos prodiuseris, saksofonininkas A. Zalizko, pridurdamas, kad pasirodymas tampa ir šiokiu tokiu eksperimentu: „Tokia sudėtimi, su tokiais instrumentais nė vienas iš mūsų nėra grojęs, apskritai nesu girdėjęs, kad kas nors šitaip grotų. Nėra paprasta nagrinėti tokius neištirtus vandenis, tačiau intriga, kas iš to išeis, kokius dar garsus galime išgauti, kur galime juos panaudoti, kam parodyti, yra neįtikėtinai įdomi“.
Bičiuliai sukūrė projektą, kuriame elektroninę muziką kurs akustiniai instrumentai. Vienu svarbiausių vakaro akcentų taps preparuotas fortepijonas – instrumentas, kurio garsas specialiai modifikuojamas įvairiais objektais, keičiant skambesį beveik neatpažįstamai.
P. Bagotyriūtė pasakoja, kad preparuotas fortepijonas ją lydi jau kelerius metus: „Garso modifikavimas yra mano arkliukas, nes dirbu su instrumento garsu. Į koncertą atėjęs klausytojas nežino, ko tikėtis, kaip muzika skambės. Preparacija – specifinis instrumento paruošimo būdas: pasitelkiant įvairius objektus, įprastas instrumento skambesys modifikuojamas neatpažįstamai.
Garso modifikavimo būdų yra įvairiausių, tačiau aš savo kūryboje daugiausia naudoju magnetus – dedu juos ant stygų. Tai – saugiausias būdas keisti įprastą fortepijono skambesį. Skirtingo dydžio ir stiprumo magnetai modifikuoja garsą vis kitaip – vieni imituoja bažnyčios varpus, kiti skambesiui suteikia kreivą, nešvarią intonaciją. Magnetai fortepijoną priverčia skambėti tarsi elektroninį instrumentą. Šiame projekte fortepijonas atliks ritminio instrumento vaidmenį ir bendrame muzikos kontekste nebus lengva atpažinti, kur skamba elektronika, o kur preparuotas fortepijonas“.
Ne mažiau svarbi projekto dalis – ir galerijos erdvė, kurioje vyks renginys. Atlikėjai ją suvokia ir kaip koncerto vietą, ir kaip aktyvų muzikinio vyksmo dalyvį.
„Mums įdomu salės akustiką ir energiją į pasirodymą integruoti tarsi dar vieną atlikėją ar instrumentą, šiose idėjose nardyti, ieškoti magiško muzikinio momento“, – teigia N. Kiriuchinas, pripažindamas, kad galutinis rezultatas visada gimsta tik scenoje, per pasirodymą.
Pasirodymo „Expozicija: IV“ idėja – sujungti skirtingas auditorijas, parodyti, kad eksperimentinė muzika nepriklauso vien siauram klausytojų ratui.
„Norėtųsi, kad ateitų ir mūsų amžiaus, ir vyresnių klausytojų. Žmonėms, kurie klauso akustinės muzikos, norime parodyti techno kultūrą, o mėgstantiems šokių muziką – improvizacinę, eksperimentinę muzikos atlikimo pusę“, – sako A. Zalizko.
Jam pritaria ir pianistė P. Bagotyriūtė: „Galime numatyti, kaip vystysis kūrinys, bet nežinome galutinio rezultato. Kiekvienas mūsų prisėdimas groti kartu prasideda spontaniškai, nuo tos akimirkos, momento, kuriame esame, Tai atspindys to, ką girdime, kaip vienas į kitą reaguojame. Ir tai tikrai yra improvizacija“.
Pasirodymas „Expozicija: IV“ Kristupo festivalyje – birželio 4-ąją, Vilniuje, „gallery 1986“. Festivalis vyks birželio 4 – rugpjūčio 27 dienomis Vilniaus Bernardinų parke, A. Mickevičiaus bibliotekos kieme, Šv. Kazimiero bažnyčioje. Daugiau informacijos rasite www.kristupofestivalis.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas