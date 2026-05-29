Lewis Capaldi koncertas Vilniuje artėja: žiūrovų laukia išskirtinis vakaras Kalnų parke

Talentingo dainininko ir jausmingų, milijonus peržiūrų renkančių kūrinių autoriaus gerbėjai gali tikėtis gyvai išgirsti ne tik tokius Lewiso Capaldi megahitus kaip „Someone You Loved“, „Before You Go“, „Forget Me“, „Bruises“, „Pointless“ ar „Hold Me While You Wait“, bet ir 2025-ųjų rudenį pasirodžiusio EP „Survive“ kūrinius.
Prieš Lewiso Capaldi pasirodymą scenoje žiūrovai išvys ir dvi puikiai žinomas Lietuvos dainininkes – Beatrich ir Rūtą Mur. Autentišku vokalu, estetiška vizija ir drąsa kalbėti apie tai, ką daugelis jaučia, bet retai įvardija garsiai išsiskirianti alternatyvios pop muzikos atlikėja Rūta Mur su grupe į sceną žengs 19 val. Po jos žiūrovai galės mėgautis Beatrich pasirodymu – tokiais hitais kaip „Superstar“, „About“ ir „Like a Movie“ išgarsėjusi dainininkė garsėja išskirtine scenine energija, charizma, stipriu vokalu bei moderniu skambesiu.
Artėjant sutemoms, įspūdingo 650 kv. m dydžio sceną – bene didžiausią, kokia kada nors yra stovėjusi sostinės Kalnų parko estradoje – perims pagrindinė vakaro žvaigždė Lewis Capaldi. Daugybe „Grammy“, „Brit Awards“, „Scottish Music Awards“, „Q Awards“, „MTV Music Awards“ ir kitų apdovanojimų bei nominacijų įvertintas škotas – vienas kritikų ir klausytojų labiausiai vertinamų savo kartos atlikėjų.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Ne mažiau nei jo muziką gerbėjai vertina ir L. Capaldi atvirumą, netipišką požiūrį į šlovę bei išskirtinį humoro jausmą – sakoma, kad savo pasirodymuose muzikantas dažnai juokauja daugiau nei kai kurie komikai. Tarp dainų jis neretai improvizuoja, šaiposi iš savęs ar pokštauja apie nejaukias gyvenimo situacijas – būtent dėl to Lewiso Capaldi pasirodymai atrodo labai nuoširdūs ir nesuvaidinti, ir niekam nekyla abejonių dėl jo emocijų tikrumo.
Į koncertą besiruošiantiems Lewiso Capaldi fanams renginio organizatoriai primena – renginyje susirinks tūkstančiai žiūrovų, tad geriau atvykti anksčiau – vartai atsidaro 18 val. Rekomenduojama turėti iš anksto kontrolei paruoštą bilietą (užsisaugojus jį telefone ar atsispaudinus), o visus nereikalingus daiktus palikti namie – taip bus sutaupytas patikrai reikalingas laikas.
Susiję straipsniai
Tarp renginyje draudžiamų daiktų – dideli krepšiai, profesionali foto ir video įranga, planšetės ir kompiuteriai, asmenukių lazdos, skėčiai, gėrimai ir maistas, žiūronai, bet kokie ginklai ar narkotinės medžiagos, plakatai bei vėliavos, sulankstomos kėdės ir visa kita, kas gali kelti pavojų renginio bei kitų žiūrovų saugumui ir patogumui.
Koncerto žiūrovai kviečiami atvykti į renginį pėsčiomis ar viešuoju transportu – automobilių stovėjimo galimybės Kalnų parko kaimynystėje yra labai ribotos.
Apie Lewisą Capaldi
Pasaulis apie Lewiso Capaldi – škotų ir italų kilmės kompozitoriaus, muzikanto ir atlikėjo – talentą pirmą kartą išgirdo 2017 m., kai jo kūrinys „Bruises“ „Spotify“ platformoje per itin trumpą laiką buvo perklausytas beveik 28 milijonus kartų, o Capaldi tapo greičiausiai 25 milijonų perklausų ribą peržengusiu nepriklausomu atlikėju platformos istorijoje.
Po stulbinančios dainos sėkmės Lewis Capaldi netruko pasirašyti sutartį su leidybine kompanija ir kaip raketa šovė į popmuzikos viršūnę – jis tapo pirmuoju atlikėju, išpardavusiu koncertinį turą arenose dar prieš išleisdamas savo pilną debiutinį albumą „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“. Turo bilietai buvo iššluoti per kelias minutes, o šis istorinis pasiekimas – įtrauktas į Gineso rekordų knygą.
Nėra abejonių, prie pasaulinės Lewis Capaldi šlovės itin stipriai prisidėjo svarbiausias jo pirmojo pilno studijinio albumo singlas „Someone You Loved“. Kūrinys, patekęs į 29 šalių muzikos topus, Jungtinėje Karalystėje išliko pirmojoje topų vietoje net septynias savaites, tapo perkamiausiu 2019 m. britų singlu ir pateko į „Billboard Hot 100“ ir „Canadian Hot 100“ sąrašus, įtvirtindamas Lewiso talentą abiejose Atlanto pusėse. „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“ tapo perkamiausiu 2019 ir 2020 m. albumu JK ir Airijoje.
Antrasis studijinis Capaldi albumas „Broken by Desire to Be Heavenly Sent“ (2023), kuriame – tokie singlai kaip „Forget Me“, „Pointless“ ir „Wish You the Best“, tapo greičiausiai parduodamu albumu Jungtinėje Karalystėje. Paklaustas, kur sėmėsi įkvėpimo, Lewis Capaldi su jam būdingu humoru sakė: „Išeidavau į pasaulį, pasižiūrėdavau, kas jame blogai ir apie tai rašydavau dainas.“
2023-iaisiais Capaldi paskelbė laikinai pasitraukiantis iš viešojo gyvenimo ir norintis skirti daugiau dėmesio savo emocinei ir fizinei sveikatai (atlikėjui diagnozuotas Tureto sindromas). Pertrauka muzikantui išėjo į naudą – po dvejų metų, 2025-aisiais, Lewis Capaldi grįžo su nauja aistra ir triumfu: publika entuziastingai reagavo į jo pasirodymą Glastonberio festivalio scenoje ir praėjusį lapkritį išleistą naują EP „Survive“. Pagrindinis albumo singlas „Survive“, kuriame Capaldi atvirai pasakoja apie savo sugrįžimą ir pasiryžimą tęsti pradėtą kelią nepaisant sunkumų, tapo šeštuoju jo singlu, pakilusiu į 1-ąją JK topų vietą.
Lewis Capaldi koncertas – šią vasarą sostinės Kalnų parke vyksiančios renginių serijos „Sounds Good Vilnius“ dalis. Bilietus į gegužės 31 d. rengiamą Lewis Capaldi koncertą platina Bilietai.lt.
KoncertasVilniusKalnų parkas
Rodyti daugiau žymių