Alina Orlova surengs vienintelį vasaros koncertą pajūryje

2026 m. birželio 1 d. 11:53
Rugpjūčio 11 dieną „Oldman Parkas“, Palangoje įvyks išskirtinis Alina Orlova koncertas su grupe. Tai bus vienintelis atlikėjos pasirodymas Lietuvos pajūryje šią vasarą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Jaukiame ir atmosferiškame Palangos parke Alina Orlova kartu su muzikantais Pauliumi Vašku ir Adu Gecevičiumi klausytojus pakvies į sapnišką muzikinį vakarą po atviru dangumi. Koncerte skambės kūriniai iš publikos pamėgtų albumų „Laumžirgiai“ ir „Nakties atvirukai“.
„Šią vasarą pajūrį su koncertu aplankysime vienintelį kartą – atmosferiškoje Oldman Palanga terasoje, su muzikantais Pauliumi Vašku ir Adu Gecevičiumi atliksime mūsų kūrinius iš „Laumžirgių“ ir „Nakties Atvirukų“ albumų. Žadame, kaip visad, sapniškos muzikos vakarą ir labai lauksime visų poetiškai nusiteikusių klausytojų gaivioje Palangos medžių paunksmėje“, – sako Alina Orlova.
Per daugiau nei penkiolika kūrybos metų Alina Orlova tapo viena ryškiausių Lietuvos alternatyvios muzikos kūrėjų, išsiskiriančia jautria poetika, savitu vokalu ir ypatinga koncertine atmosfera.

Jos pasirodymai klausytojus kviečia į intymią ir emocingą muzikinę kelionę, kurioje susilieja melancholija, švelnumas ir improvizacija.
Rugpjūčio 11-osios koncertas Palangoje taps reta proga pajūryje gyvai išgirsti Alinos Orlovos kūrybą vasariškoje aplinkoje.
