Ironvytas pristato naują kūrinį „Ji tokia šaltoka“: vasarišką klipą filmavo Kipre

Naujajam kūriniui sukurtas vaizdo klipas buvo filmuojamas Kipro mieste Limasolyje. Nors per savo karjerą Ironvytas yra pristatęs ne vieną dešimtį vaizdo klipų, kiekvienam naujam darbui atlikėjas stengiasi atrasti vis kitokią aplinką, nuotaiką ir vizualinį sprendimą.
Šį kartą pasirinkimą lėmė ir pats kūrinys. Pasak atlikėjo, „Ji tokia šaltoka“ pasižymi lengva, vasariška ir nuotaikinga atmosfera, todėl buvo svarbu, kad tokią nuotaiką perteiktų ne tik muzika, bet ir vaizdai.
„Aš labai mėgstu filmuoti savo kūriniams vaizdo klipus, per visą mano karjerą jų yra daugiau nei kelios dešimtys. Visada sunku sugalvoti naują gražią idėją, o ypač apsiribojant Lietuvos peizažu. Šį kartą buvo dar viena priežastis išvykti į kitą šalį.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Kūrinys „Ji tokia šaltoka“ yra labai vasariškas ir nuotaikingas, todėl norėjosi, kad ir vaizdo klipe būtų jaučiama tikra vasaros atmosfera. Kadangi šiemet pavasaris Lietuvoje užsitęsė, teko ieškoti vietos, kur vasariška nuotaika būtų garantuota. Todėl nusprendėme vykti į Kiprą. Taip galėjome suderinti klipo filmavimą ir gerą laiką svečioje šalyje. Tai jau trečiasis mano vaizdo klipas, filmuotas Kipre. Turiu ten draugų, todėl susiorganizuoti filmavimus kur kas lengviau“, – pasakoja Ironvytas.
Vaizdo klipe žiūrovai išvys saulėtus Kipro vaizdus, kuriuos lydi romantiška istorija. Klipo siužetas pasakoja apie vaikino pastangas pelnyti merginos dėmesį. Iš pradžių jo bandymai nėra itin sėkmingi, tačiau atkaklumas, nuoširdumas ir susiklosčiusios aplinkybės galiausiai padeda pralaužti ledus. Tai lengvas, vasariškas pasakojimas apie simpatiją, jausmus ir žmogišką norą būti pastebėtam.
Susiję straipsniai
„Tai paprasta istorija, kurią diktuoja pats kūrinio tekstas – apie tai, kaip vaikinas kiek nesėkmingai siekia merginos dėmesio, tačiau aplinkybių ir savo pastangų dėka jam pavyksta pelnyti jos simpatiją ir ištirpdyti širdį. Galbūt istorija kiek banali, tačiau labai žmogiška. Manau, kad daugelis klausytojų joje atras dalelę savęs“, – pasakojo Ironvytas.
„Ji tokia šaltoka“ – jau ne pirmasis kūrinys, pristatantis būsimą atlikėjo albumą. Naujasis albumas „IRONVYTAS 7“ taps septintuoju soliniu reperio darbu ir žymės dar vieną etapą jo kūrybinėje karjeroje. Nors daugiau detalių apie albumą kol kas neatskleidžiama, atlikėjas užsimena, kad klausytojai jame išgirs tiek gerai pažįstamą Ironvyto skambesį, tiek naujų kūrybinių sprendimų.
„Mano albumai visada skamba kaip skirtingų dainų rinkiniai. Man sunku susikoncentruoti į vieną skambesį ar stilistiką. Kuriu pagal emociją – kokią tuo metu jaučiu, tokią dainą ir darau. Niekada pernelyg nesiorientuoju į albumo konceptą. Todėl albume bus visko – nuo romantiškų, lyriškų kūrinių iki sunkesnių, roko elementų turinčių dainų. Taip buvo visada, todėl ir albumų pavadinimai žymimi tiesiog skaičiais. Kaip ir šio – „7“, – juokėsi atlikėjas.