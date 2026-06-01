Iš Marijono Mikutavičiaus – stulbinanti žinia

„Pasaulis braška ir byra. Kartu su viltimis ir svajonėmis. Mes tikimės, kad apsaugosim artimuosius, nors žinom, kad nepavyks“, – tokių nerimastingų nuotaikų apimtas dainininkas ir dainų kūrėjas sudėliojo naujos dainos žodžius.
Kūrinys išties netipiškos nuotaikos. Jis – apie nerimą, kuris pastaraisiais metais lyg šešėlis slenka šalia mūsų, tačiau jis – ir apie viltį „kad viskas bus gerai“. O tai mus veda į priekį, skatina nenuleisti rankų, neleidžia neigiamoms emocijoms užgožti mažų kasdienybės džiaugsmų.
Vaizdo klipe galite matyti ir daug kam pažįstamus veidus: nerūpestingą šokėjų porą įkūnijo aktoriai Urtė Povilauskaitė ir Robertas Petraitis. R. Petraitis daugeliui pažįstamas iš filmo „Pietinia kronikas“, kur sukūrė įsimintiną Mindės vaidmenį. Už jį aktorius pelnė sidabrinę gervę. Šių metų nacionalinių kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė“ laureate tapo ir U. Povilauskaitė. Ji apdovanota už antraplanį vaidmenį filme „Siena“.
Gruodžio 19 d. „Žalgirio“ arenoje naujas kūrinys greičiausiai irgi skambės, dainininkas šiuo metu kaip tik dėlioja būsimojo šou atnaujintą programą.
Pirmasis „360“ šou įvyko 2025-aisiais Vilniuje ir abejingų nepaliko. Daugelio apsilankiusiųjų nuomone, tai buvo ne tik pats įspūdingiausias vizualiai, bet ir stipriausias emociškai Marijono Mikutavičiaus koncertas. Vilniaus scenoje išvydome ir dainininko tėtį Juozą Mikutavičių, ir duetą su Aiste Smilgevičiūte, ir jautrų aktoriaus Kosto Smorigino pagerbimą.
Paklaustas, ar Kaune „360“ bus toks kaip ir Vilniuje, dainininkas sakė, kad atkartoti visko tikrai neplanuoja. „Yra nepakartojamų dalykų, tegul jie jais ir lieka. O gyvenimas tuo ir nuostabus, kad pažeria staigmenų ir naujienų. Bus naujų kūrinių, kurie papildys programą“, – sakė Marijonas.
Vienas dalykas tikrai nesikeis ir tai nusako pats šou pavadinimas. 360° koncerte scena statoma salės viduryje. Publika ją tarsi apgaubia ir gali pasirodymą stebėti iš visų pusių. Kaune stovima erdvė aplink sceną padalinta į sektorius. „Žiūrovai stebės pasirodymą iš tos pusės, kurioje įsigijo bilietą. Tai daroma tam, kad žmonės aplink sceną išsidėstytų tolygiai ir nesigrūsdami patogiai galėtų dalyvauti koncerte“, – sako renginio organizatoriai. Sėdimi sektoriai didžiausioje šalies arenoje taip pat sceną gaubia 360 laipsnių kampu. Tie, kurie norės sėdimų vietų, turės pasirinkimą ne prastesnį nei per sporto varžybas.
Dainininkas koncerte „360“ žada 120 minučių trukmės programą, kurioje rikiuosis visi geriausi jo kūriniai. „Pasveikinkit vieni kitus“, „Velnias man patinka Kalėdos“, „Drąsių nieks nežudo“, „Balintos sienos“, „Nebetyli sirgaliai“, „Trys milijonai“, „Atidaryk duris“, „Nemirtingi“, „Ši vasara“, „Leidom pasileidom“, „Ar mylėsi tu mane“, „Aš gyvenau“, „Geriausi mūsų vakarai“ ir dar daugiau puikių, visiems gerai žinomų kūrinių, iš kurių kuriama būsimo šou programa.
