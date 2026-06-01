Pilnutėliame Kalnų parke – emocingas Lewiso Capaldi sugrįžimas į Lietuvą

Paskutinįjį gegužės vakarą vykęs Lewiso Capaldi koncertas atidarė šią vasarą sostinės Kalnų parke organizuojamą renginių seriją „Sounds Good Vilnius“. Sezoną pradėję pilnutėliame Kalnų parke (prieš pat vakaro žvaigždės pasirodymą buvo išparduoti visi bilietai), organizatoriai tikisi, kad ir kiti du „Sounds Good Vilnius“ koncertai, kuriuose pasirodys legendinė britų alternatyviosios muzikos grupė „The Cure“ ir elektroninės muzikos ikona Moby, sulauks tokio pat gausaus žiūrovų būrio.
Vakaro metu skambėjo didžiausi Lewiso Capaldi hitai – „Someone You Loved“, „Before You Go“, „Hold Me While You Wait“ ir kiti publikos pamėgti kūriniai. Gerbėjai taip pat turėjo progą gyvai išgirsti dainas iš 2025-ųjų rudenį pasirodžiusio EP „Survive“, žyminčio sėkmingą atlikėjo sugrįžimą į muzikos sceną.
Prieš pagrindinės vakaro žvaigždės pasirodymą į sceną lipo dvi puikiai žinomos Lietuvos atlikėjos – Rūta Mur ir Beatrich. Alternatyviosios popmuzikos kūrėja Rūta Mur publiką pasitiko jautriu ir atmosferišku pasirodymu, o vėliau sceną perėmusi Beatrich žiūrovus užbūrė stipriu vokalu, energija ir tokiais hitais kaip „Superstar“, „About“ bei „Like a Movie“.
Vakarui įsibėgėjus, į įspūdingą 650 kv. m dydžio sceną – vieną didžiausių, kada nors stovėjusių Kalnų parko estradoje, – žengė Lewis Capaldi. Daugybe „Brit Awards“, „MTV Music Awards“, „Scottish Music Awards“ ir kitų apdovanojimų įvertintas atlikėjas dar kartą įrodė, kodėl yra laikomas vienu mylimiausių savo kartos muzikantų. Tarp dainų jis bendravo su publika, juokavo ir kūrė jaukią atmosferą, dėl kurios jo koncertai vertinami ne mažiau nei pati muzika.
Ypatingu vakaro momentu tapo legendinės dainos „Someone You Loved“ atlikimas. Tūkstančiai žiūrovų kartu dainavo kiekvieną kūrinio eilutę, o Kalnų parką užliejo telefonų šviesos ir emocijos. Ši akimirka tapo viena ryškiausių vakaro kulminacijų ir dar kartą parodė ypatingą ryšį tarp atlikėjo ir jo gerbėjų.
Po dvejų metų pertraukos į sceną sugrįžęs Lewis Capaldi šiuo metu išgyvena naują kūrybinį etapą. 2023 m. atlikėjas buvo paskelbęs stabdantis koncertinę veiklą ir daugiau dėmesio skiriantis savo emocinei bei fizinei sveikatai. Vis dėlto 2025 m. jis triumfuodamas sugrįžo į sceną, sulaukė itin šilto publikos priėmimo didžiausiuose festivaliuose ir pristatė naują EP „Survive“, kurio pagrindinis singlas tapo šeštuoju jo kūriniu, pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinės Karalystės muzikos topuose.
Šiltas Vilniaus publikos priėmimas dar kartą patvirtino, kad Lewis Capaldi išlieka vienu labiausiai mylimų ir laukiamų šių dienų atlikėjų.
