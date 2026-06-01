Tori Amos koncertas Vilniuje: naujojo albumo pristatymas ir ištikimiausių gerbėjų dėmesys

Jau nuo pirmųjų koncerto akimirkų buvo aišku, kad žiūrovų laukia ypatingas vakaras. Salę užpildė ne tik ilgamečiai Tori Amos gerbėjai, bet ir naujos kartos klausytojai, nekantriai laukę galimybės gyvai išgirsti naujausius atlikėjos kūrinius bei visų laikų hitus.
Koncertą pradėjo ypatingas vakaro svečias – romantiškasis britų atlikėjas Isaac Levi, o iš karto po jo scenoje pasirodžiusi Tori Amos kartu su ilgamečiais bendražygiais Jon Evans ir Ash Soan bei trimis pritariamosiomis vokalistėmis Liv Gibson, Deni Hlavinka ir Hadley Kennary surengė įspūdingą beveik dviejų valandų muzikinę kelionę.
Programoje skambėjo naujojo albumo „In Times of Dragons“ kūriniai, tarp jų ir dainos, atspindinčios pagrindinę albumo temą, demokratijos ir tironijos kovą, laisvės siekį bei žmogaus vidinę stiprybę.
„In Times of Dragons“ – vienas ambicingiausių pastarųjų metų Tori Amos darbų. Pasak atlikėjos, tai metaforiška ir politiška istorija apie šiandienos pasaulį, kurioje susipina asmeninės patirtys, mitologija ir aktualios visuomenės temos. Šios idėjos jautriai ir įtaigiai atsiskleidė ne tik albumo įrašuose, bet ir gyvame pasirodyme Vilniuje.
Vakaro metu netrūko ir gerai žinomų hitų. Publika kartu dainavo „Cornflake Girl“, „Crucify“ ir kitus per daugiau nei 35 metus trunkančią karjerą sukurto repertuaro kūrinius. Per savo karjerą daugiau nei 12 milijonų albumų pardavusi ir aštuonių „Grammy“ nominacijų sulaukusi atlikėja dar kartą įrodė, kodėl yra laikoma viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų.
