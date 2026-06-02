Alanas Chošnau Palangoje surengs ypatingą vasaros vakarą

Po pavasarį didelio publikos dėmesio sulaukusio akustinio etapo Palangoje Alanas Chošnau renkasi kitą koncertinę formą. Rugpjūčio 19-osios vakarą jo muzika skambės gyvai su grupe — plačiau, ritmiškiau ir su didesniu sceniniu pulsu, tačiau išlaikant tai, kas svarbiausia jo kūryboje: žodį, emociją ir ryšį su publika.
„Man svarbu, kad kiekvienas koncertas turėtų savo nuotaiką ir savo prasmę. Palangoje norisi ne tiesiog dar vieno pasirodymo, o vakaro, kuris turėtų eigą, kvėpavimą ir energiją.
Kad muzika išlaikytų artumą, bet kartu turėtų ir jėgos“, – sako Alanas Chošnau.
Palangoje skambėsianti programa bus sudaryta taip, kad gyvos grupės formatu atsiskleistų ir klausytojų pamėgtos dainos, ir naujesni kūriniai. Tai vasaros vakaras pajūryje, kuriame susitiks muzika, koncertinė energija ir Alano Chošnau kūrybai būdingas emocinis tikslumas.
Koncertas „Ypatingas vasaros vakaras“ vyks rugpjūčio 19 dieną Palangos koncertų salėje.