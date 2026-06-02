Vaidas Baumila kviečia į du išskirtinius koncertus po atviru dangumi: Palangoje ir Vilniuje

Vasaros įkarštis Palangoje
Birželio 24-ąją Palangoje bus išties karšta – „OLDMAN Parke“ laukia nepakartojamas vakaras kartu su Vaidu Baumila. Vieninteliam šios vasaros pasirodymui šioje erdvėje atlikėjas ruošia išskirtinę programą, kurioje skambės žinomiausi hitai, netrūks ypatingos atmosferos ir artimo ryšio su publika.
Per daugiau nei dešimtmetį trunkančią karjerą Vaidas Baumila tapo vienu populiariausių Lietuvos scenos vardų. Jo koncertai išsiskiria profesionalumu, energija ir gebėjimu sukurti ypatingą ryšį su kiekvienu klausytoju – nesvarbu, ar tai ištikimiausi gerbėjai, ar tie, kurie atlikėją gyvai išgirs pirmą kartą.
Palangos koncertas taps puikia proga mėgautis kokybiška muzika viename gražiausių šalies kurortų ir kartu su Vaidu pasitikti vasaros įkarštį. Organizatoriai primena, kad bilietų kiekis ribotas, o artėjant renginiui jie brangs.
Vasaros finalas – Lukiškių kalėjime 2.0
Praėjusiais metais „Lukiškių kalėjimo 2.0“ erdvėje Vaido Baumilos koncertas tapo vienu įsimintiniausių sezono renginių. Šiemet istorija tęsis – rugsėjo 4 dieną atlikėjas su grupe sugrįžta į unikalią gimtojo miesto koncertinę erdvę ir surengs didžiausią savo šiltojo sezono koncertą.
Išskirtinė scenografija, geriausios dainos ir viena geriausių publikų Vilniuje – visa tai sutilps į vieną ypatingą vakarą po atviru dangumi, kuris simboliškai uždarys vasaros koncertų sezoną.
„Tai, kas vyko Lukiškių kalėjime praėjusiais metais, prisimenu iki šiol, tačiau tą atmosferą norisi pakartoti ir įsirašyti naujų prisiminimų. Labai nuoširdžiai kviečiu visus ateiti ir įsitikinti, kad vakarą palydėsime su pačiu geriausiu vaibeliu ir bus ką prisiminti“, – sako Vaidas Baumila.
Organizatoriai atkreipia dėmesį, kad į koncertą bus parduodamas ribotas kiekis bilietų. Praėjusiais metais „Lukiškių kalėjimo 2.0“ erdvėje netilpo visi norintys, todėl šiemet klausytojai raginami bilietais pasirūpinti iš anksto. Pirmieji 500 bilietų parduodami už mažesnę kainą.