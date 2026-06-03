D. Norvilas ir R. Karpis gerbėjams turi dvi džiugias naujienas

Kartu su šia daina duetas primena apie vienintelį šios vasaros koncertą – birželio 19 dieną Palangos koncertų salėje. Pasak atlikėjų, po jo bent kelioms dienoms gyvenimas turėtų atrodyti smagesnis.
Paklaustas, kas jam pačiam yra fantastiška diena, Rafailas Karpis sako, kad receptų gali būti pačių įvairiausių.
„Fantastiška diena gali būti labai įvairi – tai gali būti laikas su šeima ir artimaisiais gamtoje, smagi išvyka į dar nepažintas vietas ar net kelionė į naujų patirčių kupiną šalį. Fantastiška diena yra ir tada, kai pavyksta gerai atlikti tai, kam ilgai ruošeisi – pavyzdžiui, koncertas, po kurio sulauki nuoširdžių publikos ovacijų. Nuotaiką labai pakelia žmonių šypsenos, artimųjų meilė ir klausytojų pripažinimas“, – pasakoja atlikėjas.
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Tuo metu Deivis į gyvenimą žiūri kiek paprasčiau.
„Fantastiška diena man yra fotosesija su Rafailu – su juo nuolat prisigamini vitaminų nuo A iki Ž. Fantastiška diena ir tada, kai vaikai baigia mokyklą, muzikos mokyklą ar darželį, kai studentai pagaliau baigia studijas. Dar fantastiška diena būna tada, kai žmonai neskauda galvos“, – juokiasi atlikėjas.
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Duetas sako, kad naujoji daina gimė labai paprastai – iš noro priminti žmonėms, jog kartais užtenka mažiau dramatizuoti ir dažniau pasijuokti iš savęs.
„Yra įvairių receptų, kaip pagerinti blogą dieną. Man nuotaiką pakelia skanus maistas – turbūt tai ir matyti pažiūrėjus į mane, – šypsosi Rafailas. – Bet kartais užtenka pabūti su artimaisiais, nueiti į kiną pažiūrėti gerą komediją ar tiesiog pasijuokti iš savo susirūpinimo ir susireikšminimo.“
Deivis tikina turintis dar paprastesnį variantą.
„Labiausiai užtikrintas geros dienos receptas – ateiti į „2 METRŲ“ koncertą ir pasidaryti dieną fantastišką“, – sako jis.
Vienintelis šios vasaros dueto „2 METRAI“ koncertas įvyks birželio 19 dieną Palangos koncertų salėje. Koncertui duetas ruošia viską, ką moka geriausiai – muziką, improvizacijas, kandžius juokelius ir visiškai nereikalingus gyvenimo patarimus.Formos viršusFormos apačia