Festivalio „Yaga Gathering“ meno programoje – žinomi ir nauji vardai

„Festivalis nėra galerija, tad menininkai čia atranda daugiau laisvės ir gali įgyvendinti tokias idėjas, kurios įprastose erdvėse galbūt „nesuskambėtų“. Neįprastoje vietoje ir aplinkybėse jų kūriniai gali atsiskleisti visiškai kitaip, tad „Yaga Gathering“ nutinka netikėčiausių pasirodymų. Mūsų meno programos geografija šiemet išsiplėtė nuo Argentinos iki Estijos ir Lietuvos, o menininkų performansai žmones nuves ir į neįprastas bei neatrastas vietas, kuriose jungsis menas ir gamta“, – pasakoja „Visionary“ programos kuratorė Dijuota Žilytė.
„Žmones traukia mistiški ir neakivaizdūs dalykai, kurių festivalio teritorijoje paprastai gali ir nerasti, tad šias vietas ir menininkų pasirodymus dalyviams padės atrasti mūsų gidai – susitikus tam tikroje vietoje, jie palydės į kai kuriuos performansus. O kitus meno kūrinius žmonės galės atrasti patys – įkursime apie 10 instaliacijų: patyriminių erdvių, skulptūrų ir net laboratoriją su mikroskopais, kurioje vyks dirbtuvės ir užsiėmimai“, – intriguoja D. Žilytė.
Vienas žinomiausių šiemetinės „Yaga Gathering“ meno programos vardų – choreografės ir atlikėjos Josefinos Maro bei evoliucinės biologijos mokslininko ir menininko Salvadoro Marino projektas „Post-Organic Bauplan“. Savo futuristiniuose pasirodymuose su jų pačių kurtomis robotinėmis žmogaus kūno dalimis šie menininkai tyrinėja, kaip technologijos ne tik fiziškai, bet ir emociškai formuoja mūsų kūnus.
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Į festivalį „Yaga Gathering“ taip pat atvyks performanso menininkas iš Estijos Mikkas Lahesalu – jo įkūnijama hibridinė, žmogiškus ir nežmogiškus bruožus jungianti būtybė, drag personažas Temake tyrinėja queer patirtis, vienatvę ir galios struktūras visuomenėje.
„Įvairiausias meno sritis – nuo scenografijos iki performansų – jungiančią „Visionary“ programą kuriame visus metus – dairomės ir Lietuvoje, ir užsienyje, ieškome ir pripažintų, ir dar nežinomų bei daug žadančių vardų. Kasmet atrandame bei „Yaga Gathering“ sceną suteikiame pradedantiesiems menininkams, o šiemet itin laukiame, ką paruoš Dovydas Laurinaitis, Evelina Bernatonytė, Merkys Žebrauskas“, – pasakoja D. Žilytė.
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D. Laurinaitis savo kūriniuose susitelkia į prisiminimus, nagrinėja gėdos, tapatybės ir priklausomybės temas, o festivalio metu jis kvies žmones į patyriminį performansą įsitraukti kartu su juo, nusimesti cinizmą bei prisiminti švelnumą, nuoširdumą ir ryšį. Skulptūrą ir vaizdo meną jungianti E. Bernatonytė renginyje eksponuojamuose darbuose derins tradicijas, mitus ir alternatyvų požiūrį į modernumą, o Merkys Žebrauskas savo biomeno kūriniu kvies pamąstyti apie gamtos ir žmogaus simbiozę.
Festivalis „Yaga Gathering“ šiemet vyks liepos 16–20 dienomis, visa programa čia.