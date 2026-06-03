Giedrė švenčia vaizdo klipo premjerą: „Net šiurpas perėjo per kūną“

„Jaučiau, kad po dainos „Jei Dievui būtų gimusi dukra“ esu lengvai prispausta lūkesčių, – sako Giedrė. – Kurį laiką tiesiog leidau sau nieko nekurti. O paskui prisėdau prie pianino ir išrašiau, ką atsimenu iš įvairių laikotarpių. Mano patirčių žemėlapis – ne toks ir menkas, tad kiek paklaidžiojusi, sudėliojau dainos žodžių maršrutą savo klausytojams.“
Vaizdo klipo idėją padiktavo tai, kad ankstyvoje vaikystėje Giedrė su tėvais gyveno šalia kitados Vilniuje veikusio kino teatro „Aidas“. „Vėliau jis buvo nugriautas ir dabar jo nebėra jokiame žemėlapio kampe, net ir internete išlikusios vos kelios nuotraukos, – pasakoja Giedrė. – Nors ir per miglą, bet atsimenu save kokių 3–4 metų, žiūrinčią ten indiškus filmus. Šis prisiminimas visai neseniai iškilo. Pamaniau, – štai, vaikas mokosi gyvenimo dramų iš indiškų filmų.
Tuo pojūčiu pasidalinau su klipo režisiere Greta Griniūte. Pamaniau, kad įvyksta gražūs sluoksniai tarp dainos teksto, kuriuo jau tiesiogiai nuskaitoma žmogaus augimo ir gyvenimo istorija, ir vaizdo, kuriuo lygiagrečiai pasakojami kiti sluoksniai: mažai mergaitei pradedamas rodyti gyvenimo filmas. Juk mes visi kažkada sutinkame žmones, kurie mums paleidžia gyvenimo filmą. Lygiai taip pat mums vos gimus yra įduodamas žemėlapis, kuriuo turime išmokti naudotis ir surasti savo vietą.“
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Į magišką kino teatro kambarėlį, kuriame juosta ir pradeda suktis, Giedrė pateko pirmą kartą. „Kino mechanikas Henrikas man kantriai rodė, kaip teisingai tą kino juostą įdėti ir kaip paleisti filmą, nenusipjovus piršto galiuko: pasirodo, tokia galimybė yra, jei neatidžiai atliksi savo darbą. Viskas ne taip paprasta“, – šypsodamasi dalijasi Giedrė.
Filmuojant buvo labai gražių sutapimų. „Ozo kino centre pavyko rasti seną indišką filmą kino juostoje. Paklausiau kino mechaniko, kurių metų šis filmas. Paiškėjo, kad 1979-ųjų. Šiurpas nuėjo per kūną, nes tai – mano gimimo metai! Nuo tos akimirkos esu įsitikinusi, kad būtent šį filmą aš maža ir mačiau! Ir dar visa filmavimo atmosfera buvo taip atkurta, kad man labai priminė „Aido“ kino teatrą“, – kalba Giedrė.
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Klipe dėmesį prikausto ne tik kino mechanike virtusi dainininkė, bet ir nuostabi mažoji herojė Aglaja Frigerio, žvelgianti į ekraną smalsiomis vaiko akimis, greitai išmokstanti pakartoti ten regimus šokio judesius. „Aš ir pati – vis dar tokia pat smalsi, kaip ta mergaitė iš klipo. Man tebėra labai įdomu keliauti per gyvenimo žemėlapį, aplankyti visus jo kampus“, – kalba Giedrė.
Dainą „Jokiam žemėlapio kampe“ ji atliks ir artimiausiuose savo koncertuose: birželio 17–18 dienomis Vilniaus Vasaros terasoje (pirmojo koncerto bilietai jau išparduoti, todėl surengtas papildomas) bei liepos 3 d. Palangos „Oldman“ parke.