Inga Jankauskaitė pristato naujieną

Pasak atlikėjos, ši interpretacija gimė iš noro patirti bendrystės jausmą atliekant ir klausytojams priminti, kad jų gyvenimai, santykiai bei laimė priklauso tik jiems patiems, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šiandien klausytojams pristatoma nauja Ingos Jankauskaitės kūrinio „Kambarinės“ versija, ypatingai suskambusi kartu su chorais. Dainininkė ir kūrinio autorė sako, kad būtent darbas projekte įkvėpė šiai versijai, kurioje susilieja bendrystė, emocija ir gyva chorinė energija.
„Didžiojo chorų mūšio sezonas buvo tikrai įspūdingas. Visa komanda džiaugėmės jo populiarumu, o aš dar ir privilegija prisidėti prie projekto kūrybos. Tai natūraliai labai norėjau ir aš patirti jausmą dainuoti su tiek talentingų, atsidavusių ir azartiškų žmonių“, – pasakoja Inga Jankauskaitė.
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Pasak atlikėjos, naujoji „Kambarinių“ versija gimė kaip dovana klausytojams ir priminimas apie teisę gyventi savo gyvenimą taip, kaip norisi pačiam.
„Tai „Kambarinių“ chorų versija – jums. Klausykit, mėgaukitės, dalinkitės ir nė sekundei neleiskit sau galvoti, kad mūsų gyvenimai, santykiai, sprendimai ir laimė yra kažkieno kito reikalas“, – sako ji.
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Kūrinys „Kambarinės“ nuskambės ir didžiausiame šios vasaros atlikėjos koncerte liepos 19 d. Palangos koncertų salėje. Bilietus į koncertą platina Bilietai.lt.