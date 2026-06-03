Po žaibiškai išparduoto koncerto Kaune – netikėtas A. Rieu pranešimas gerbėjams

Pirmasis André Rieu koncertas Kaune tapo tikra muzikos švente. Tūkstančiai žiūrovų kartu dainavo, plojo, šoko ir negailėjo ovacijų tiek maestro, tiek jo legendiniam Johano Štrauso orkestrui. Koncerto metu netrūko juoko, jautrių akimirkų, o vakaro pabaigoje visa arena pakilo iš savo vietų ir ilgai dėkojo muzikantams už nepamirštamą reginį. Beje, šiandien laukia antrasis A. Rieu vakaras Kaune – į šį koncertą visi bilietai taip buvo išparduoti.
„Kokia nuostabi publika! Jaučiau nepaprastą energiją nuo pirmųjų minučių iki paskutinio kūrinio. Jūsų šiluma ir šypsenos palietė mano širdį. Todėl labai džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad kitais metais sugrįšime į Kauną ir vėl švęsime muziką kartu“, – įspūdžius po pirmojo koncerto Kaune komentavo A. Rieu.
Iš visų užsienio atlikėjų, šiais metais viešinčių Lietuvos arenose, A. Rieu šou birželio 2 ir 3 dienomis yra didžiausi ir įspūdingiausi tiek muzikantų, tiek žiūrovų skaičiumi. Į Lietuvą atlikėjas atvyko su savo įkurtu Johano Štrauso orkestru, solistais, technine komanda bei įspūdinga scenografija.
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Pardavęs daugiau nei 40 milijonų albumų ir kasmet koncertuose džiuginantis daugiau nei 700 000 žiūrovų visame pasaulyje, A. Rieu neabejotinai yra vienas sėkmingiausių atlikėjų. Jo koncertai kasmet vyksta sausakimšose arenose nuo Čilės iki Abu Dabio, o kitą vasarą jis savo muziką vėl dovanos Lietuvos publikai.
„Lietuva užima ypatingą vietą mano širdyje. Publikos šiluma ir entuziazmas šioje šalyje yra nepakartojami. Negaliu sulaukti, kol sugrįšiu ir vėl galėsiu pasidalinti muzikos džiaugsmu su jumis visais!“ – sako maestro.
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2027-aisiais Kaune žiūrovai galės mėgautis romantiška programa, kurioje skambės operos ir miuziklų muzika, kino kūriniai, nemirtingi šlageriai, tradicinės melodijos ir, žinoma, valsai. André Rieu koncertai užburia ne tik kerinčia muzika, bet ir jo charizma bei humoro pripildytu pasirodymu scenoje. Įspūdingi kostiumai, didinga scenografija ir efektingos šviesos pritraukia įvairaus amžiaus žiūrovus į šiuos koncertus.
A. Rieu klasikinę muziką pavertė prieinama milijonams žmonių visame pasaulyje ir išpopuliarino valsą – net futbolo stadionuose tūkstančiai žiūrovų yra lingavę pagal Šostakovičiaus melodijas. Jo koncertai yra kvapą gniaužiantis reginys: orkestras ir solistai atvyksta iš šešiolikos skirtingų šalių, André turi savo kostiumų dizainerius ir net keturias keliaujančias scenas. Jis su orkestru taip pat turi asmeninį trenerį, gydytoją bei tris virtuvės šefus.
A. Rieu gimė Mastrichte, Nyderlanduose, muzikantų šeimoje. Jis yra sėkmingiausias pasaulio smuikininkas ir visų laikų daugiausia albumų pardavęs klasikinės muzikos atlikėjas. Jo tėvas dirigavo Limburgo simfoniniam orkestrui, o pats André pradėjo groti smuiku būdamas vos penkerių. 1978 m. jis subūrė savo pirmąjį ansamblį – Mastrichto salono orkestrą, kuris 1987 m. tapo Johano Štrauso orkestru – didžiausiu privačiu orkestru pasaulyje.
Olandas savo karjera įrodo, kad galima panaikinti ribą tarp klasikinės ir populiariosios muzikos. Lietuvoje kitais metais jis su komanda dovanos daugybę staigmenų bei nuoširdžių emocijų. Kaip pats sako: „Emocijos yra visko pagrindas! Jei muzika paliečia mano širdį, žinau, kad ji palies ir jūsų“. Gerbėjai visame pasaulyje vieningai pritaria: „André Rieu muzika yra skirta ne vienam vakarui, o visam gyvenimui!“
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