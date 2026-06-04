„Šeškės“ vasarą pasitinka su nauja daina

„Šeškės“ pasakoja, kad daina „Sparnai“ sukurta pagal laiko patikrintą receptą – smagi melodija, įsimenantis priedainis ir energija, kuri nepaliks abejingų.
„Lyg ir tampa įprasta, kad mūsų dainos šauna į populiariausių sąrašus, bet neužmiegame ant laurų ir nuolat nuoširdžiai dirbame. Žinoma, sėkmės nebūtų be klausytojų, tad kviečiame žiūrėti, klausyti ir būtinai parašyti savo atsiliepimus. Lauksime jūsų reakcijų, nes jos mums labai svarbios!“, – sako grupės merginos.
Naujausias kūrinys „Sparnai“ yra linksma ir vasariška daina, kuri, kaip tikisi grupės merginos, skambės vakarėliuose, automobiliuose ir visur, kur netrūksta geros nuotaikos. „Dainos autorius – Paulius Vaicekauskas, o vaizdo klipo idėjos autorius, režisierius ir operatorius – Aurimas Šidiškis.
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Kaip ir daugelyje mūsų darbų, prie šio projekto dirbo ta pati, per ilgus metus susiformavusi komanda, kuria labai didžiuojamės. Prie klipo kūrimo prisidėjo ir stilistė Gabija Mikalauskaitė“, – atskleidžia grupės narės. – Esame dėkingos žmonėms, kurie kartu su mumis kuria, auga ir padeda kiekvieną idėją paversti realybe. Tai tikrai bombinė komanda!“
Darbštumo nestokojančios dainininkės pasakoja, kad naujo dainos išleidimas ir klipo filmavimai joms visuomet yra labai įdomus procesas, kuriuo visos trys be galo mėgaujasi. „O kai matome, kaip pozityviai mus priima klausytojai, kūrybai tai tampa dar didesniu inspiracijos šaltiniu“, – sako Karina.
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