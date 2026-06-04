Iš seniai girdėto Manto Jankavičiaus – stulbinanti žinia

„Saulė yra geltona ir visiems mums šviečia vienodai, tačiau kūryboje man visada įdomu nuo realybės šiek tiek nutolti. Kartais norisi pasaulį pamatyti kitu kampu. Mano kūrybiniame pasaulyje saulė gali būti ir violetinė“, – šypsosi atlikėjas. Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, filmuotas Anykščių apylinkėse. Jame kelionė motociklu tampa laisvės, nuotykių ir nuolat besikeičiančio gyvenimo metafora. Pasak M. Jankavičiaus, klipas pasakoja ne tik apie fizinę, bet ir apie vidinę bei kūrybinę kelionę, kurioje svarbiausia ne tikslas, o pats buvimas kelyje.
„Norėjau parodyti, kad kelionė nėra vien nuvažiuotas atstumas. Ji gali būti ir vidinė – nuolat besikeičianti, kupina atradimų, netikėtumų ir nuotykių. O motociklas man visada asocijavosi su laisve. Važiuodamas jauti vėją, susikoncentruoji į akimirką ir labai greitai išsivalo galva“, – pasakoja atlikėjas.
Klipas buvo filmuojamas Anykščių rajone – vietovėse, kuriose šią vasarą vyks ir vienas turo „Kelionė“ koncertų. Pasak M. Jankavičiaus, šis kraštas pasirinktas ne šiaip sau. „Prie Puntuko akmens toks didesnio masto koncertas organizuojamas bene pirmą kartą. Norėjosi, kad klipas atspindėtų šio krašto atmosferą ir grožį. Tai viena įspūdingiausių Lietuvos vietų, kurią verta patirti gyvai, o koncertas tokioje aplinkoje tampa dar stipresne patirtimi“, – sako jis.
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Tad neatsitiktinai „Violetinė saulė“ tampa ir simboline koncertų turo „Kelionė“ pradžia. Visą vasarą iki pat rugsėjo vidurio truksiantis turas klausytojus pakvies į išskirtines Lietuvos vietas – nuo Anykščių iki Kauno jachtklubo, nuo Nidos tylos slėnio iki Gedimino pilies kalno. Kai kuriuose koncertuose laukia ir netikėtos muzikinės patirtys, tarp jų – pasirodymai naudojant belaides ausines.
„Šis kūrinys man yra vasariškas startas į ypatingą koncertinį etapą. Norisi, kad žmonės, klausydamiesi dainos ar žiūrėdami klipą, pajustų vasaros nuotaiką. Juk vasara yra apie saulę, laisvę, meilę, buvimą kartu ir galimybę bent trumpam pasimėgauti akimirka“, – sako M. Jankavičius.
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Vaizdo klipą režisavo ilgametis atlikėjo bičiulis ir kūrybinis partneris Eimantas Belickas.
„Dirbti su žmonėmis, kurie yra savo srities profesionalai ir kartu kuria lengvumo atmosferą, yra didžiulė dovana. Tuomet viskas vyksta natūraliai ir gimsta darbai, kuriais norisi dalintis su publika“, – sako M. Jankavičius.