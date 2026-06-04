ŽmonėsMuzika

Naujame „Pikaso“ vaizdo klipe nusifilmavo tituluota Italijos gražuolė ir čiuožėja

2026 m. birželio 4 d. 11:32
Grupė „Pikaso“ vasarą pradeda gerbėjams pristatydama naują dainą ir Italijoje nufilmuotą romantišką vaizdo klipą, kuriame filmavosi tituluota Italijos čiuožėja bei kylantis modelis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (3)
Nauja „Pikaso“ daina „Aš be tavęs“ pasakoja apie dviejų mylinčių žmonių sudėtingus santykius.
„Tai daina apie tau šiam pasaulyje skirtą žmogų, kuris tave išpildo, suteikia tau prasmę net juodžiausiomis akimirkomis, tačiau atstumas ar kitos gyvenimo aplinkybės jums trukdo būti kartu“, – pasakoja „Pikaso“ grupės nariai Tomas, Haroldas, Rokas ir Dainius.
Romantišką muzikinį kūrinį lydi ir stilingas, juodai baltas vaizdo klipas, kuris buvo nufilmuotas Šiaurės Italijoje, Abrucų regione esančiame Tienės mieste.

A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg

Šiame klipe nusifilmavo tituluota Italijos čiuožėja bei modelis Azzura Sandrini.
Iš Mantujos miesto kilusi jauna mergina nuo pat vaikystės užsiima dailiuoju čiuožimu ir riedučių sportu. Azzura nekartą tapo šių sporto šakų regiono čempione bei užėmė aukštas pozicijas nacionaliniuose čempionatuose.
Susiję straipsniai
Paaiškėjo, kas apšildys „Eurovizijos“ žvaigždės Käärijos koncertą Vilniuje

Paaiškėjo, kas apšildys „Eurovizijos“ žvaigždės Käärijos koncertą Vilniuje

Iš seniai girdėto Manto Jankavičiaus – stulbinanti žinia

Iš seniai girdėto Manto Jankavičiaus – stulbinanti žinia

Vidas Bareikis pristatė naujieną

Vidas Bareikis pristatė naujieną

2024 m. itin fotogeniškos išvaizdos mergina nusprendė išmėginti savo jėgas ir grožio konkursuose. A. Sandrini laimėjo nacionalinį konkursą „Miss Blumare“ bei šiuo metu dalyvauja „Mis Pasaulis“ (it. „Miss Mondo „) atrankose, kuriose jau pasiekė šio konkurso pusfinalį.
„Gegužę laimėjau „Miss Mondo Lombardia“ titulą, kuris man suteikė galimybę dalyvauti nacionaliniame „Mis Pasaulis Italija“ pusfinalyje Galipolyje. Labai džiaugiuosi šiuo apdovanojimu, bet ne mažiau vertinu ir pačią patirtį, kuri leidžia man išreikšti save bei susipažinti su daugybe merginų, su kuriomis dalinuosi šiomis emocijomis ir prisiminimais, išliksiančiais visam gyvenimui“, – teigia Azzura.
Naujos „Pikaso“ dainos „Aš be tavęs“ vaizdo klipe galima išvysti ir puikius A. Sandrini važinėjimo riedučiais įgūdžius.
Tuo tarpu grupė „Pikaso“ po viešnagės Italijoje jau grįžo į Lietuvą ir intensyviai ruošiasi didžiausiam karjeroje koncertui Kauno „Žalgirio“ arenoje, kuris įvyks 2027 m. kovo 13 d.
grupė PikasoDainaMuzika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.