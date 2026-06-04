Naujoji Sashos Songo daina: kūriniu patikėjo mama, įtaką padarė išgirsti SEL žodžiai

Ieškodamas tobulo vasariško garso ir drąsiai eksperimentuodamas studijoje, atlikėjas netikėtai atrado tai, ko ilgai ieškojo. Gimusi melodija ir aranžuotė iškart išsiskyrė iš kitų savo energija ir nuotaika. Atlikėjas kartu su komanda suprato, jog gimė vienas stipriausių pastarojo meto kūrinių, turintis potencialo tapti šio sezono hitu.
u pačioje kūrybos pradžioje. Melodija ir aranžuotė leido suprasti, kad gimė vienas stipriausių jo naujausių darbų, turintis potencialo tapti šio sezono
„Iš pradžių man ši daina atrodė per daug paprasta, gal net per daug popsinė. Svarsčiau, ar tikrai noriu dainuoti tokią muziką“, – prisimena Sasha Song.
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Tuomet jam sugrįžo prisiminimas iš bendradarbiavimo su Egidijumi Dragūnu. „Kartą parodžiau jam vieną savo dainą, kurios melodija man atrodė labai primitivi. Galvojau pasijuoksim, tačiau jis pasakė: „Žinai, Dima, ši daina taps hitu“. Ir ji tapo. Tie žodžiai man įstrigo ilgam“, – pasakoja atlikėjas.
„Supratau, kad kartais stiprybė slypi būtent paprastume. Vasaros dainoms nereikia būti sudėtingoms – jos turi kurti gerą nuotaiką, lengvumą, atsipalaidavimo jausmą. Tikiu, kad „Birželis“ būtent tai ir perteikia.“
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Verta paminėti, jog atlikėjo mama dėl dainos potencialo neabejojo nuo pat pradžių.
„Kai ji perklausė sukurtą muziką kartu su melodija iškart pasakė: „Čia mano pati mėgstamiausia tavo daina.“ Nuo tos dienos nuolat girdėjau klausimą – kada pagaliau ją išleisiu“, – su šypsena sako Sasha Song.
Kūrinys buvo baigtas gerokai anksčiau, tačiau jo premjera sąmoningai nukelta į vasaros pradžią. „Ši daina tiesiog prašėsi vasaros. Mama norėjo ją girdėti kuo greičiau, o aš buvau įsitikinęs, kad reikia išlaukti tinkamo laiko“, – teigia atlikėjas.
Galutinį pavidalą „Birželis“ įgavo tuomet, kai prie kūrinio prisijungė Sashos Song vadybininkė Loreta Ažukienė, parašiusi naują tekstą. Jame vasaros spalvos susipina su romantikos detalėmis, meilės ilgesiu ir lengvu nostalgijos dvelksmu, kuris klausytoją nukelia į šiltų prisiminimų pasaulį.
Dainos istorija – apie žmogų, siekiantį atsiprašyti už savo klaidas ir sulaukti dar vienos galimybės. Loreta Ažukienė taip pat yra rudenį pasirodysiančio atlikėjo albumo „Žaltvykslė“ bendraautorė.
Ar daina taps vienu šios vasaros hitų, parodys laikas. Tačiau bent vienas žmogus tuo visiškai neabejoja – tai Sashos Song mama.
Naujasis singlas „Birželis“ jau pasiekiamas „YouTube“, o netrukus pasirodys ir visose pagrindinėse muzikos platformose. Gyvai šią dainą klausytojai galės išgirsti birželio 25 dieną Palangos Kurhauzo koncertų salėje, o liepos 29 d. – Vasaros terasoje Vilniuje.
Sasha SongasEgidijus Dragūnas-SelasDaina
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