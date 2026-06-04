Paaiškėjo, kas apšildys „Eurovizijos“ žvaigždės Käärijos koncertą Vilniuje

Drąsiu, žaismingu ir charakteringu skambesiu garsėjanti Little Sis Nora yra viena ryškiausių Švedijos šokių popmuzikos scenos atstovių. Jos kūryboje popmuzika susilieja su klubinės muzikos įtakomis, o energingas ir teatrališkas stilius pelnė milijonus gerbėjų visame pasaulyje.
Tarptautinį pripažinimą atlikėja pelnė 2014 m. kartu su AronChupa išleidusi hitą „I’m an Albatraoz“, tapusį pasauline sensacija. Oficialus dainos vaizdo klipas platformoje „Youtube“ surinko virš pusantro milijardo perklausų. Vėliau sekė tokie kūriniai kaip „MDMA“, „The Woodchuck Song“ ir „Rave In My Garage“. Šiandien Little Sis Nora gali didžiuotis daugiau nei 4 milijardais perklausų visame pasaulyje ir stipria pozicija tiek šokių popmuzikos, tiek EDM scenoje.
Scenoje atlikėja garsėja charizma, humoru ir neišsenkančia energija. Nesvarbu, ar tai nedidelis klubas, ar didžiulė festivalio scena – Little Sis Nora kiekvieną pasirodymą paverčia tikru vakarėliu, tad ji puikiai papildys Käärijos koncertinę programą Vilniuje.
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2023-iųjų „Eurovizijos“ žiūrovų balsavimo favoritas Käärijä su hitu „Cha Cha Cha“ užkariavo topus ne tik Suomijoje, bet ir Lietuvoje, Latvijoje bei Švedijoje, o kūrinys pateko į dainų top dešimtukus net 13-oje šalių. Nors Liverpulyje vykusioje „Eurovizijoje“ atlikėjas užėmė antrąją vietą, žiūrovų balsavime jis surinko daugiausia balų – net 376. „Cha Cha Cha“ pakilo iki 7-osios pasaulinio „Spotify“ topo vietos ir tapo visų laikų labiausiai klausomu suomių kalba atliekamu kūriniu.
Käärijä, kurio tikrasis vardas – Jere Mikael Pöyhönen, muzikos kelią pradėjo dar jaunystėje, mokydamasis groti būgnais. 2020 metais pasirodė jo debiutinis albumas „Fantastista“, o šiandien atlikėjas yra vienas ryškiausių Suomijos muzikos eksporto vardų. Jis yra pelnęs penkis „Emma Gaala“ apdovanojimus ir „MTV Europe Music Award“ statulėlę.
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Käärijos koncertuose skamba ne tik „Cha Cha Cha“, bet ir tokie hitai kaip „Ruoska“, „TRAFIK!“, „#eurodab“ bei kartu su Tommy Cash įrašytas „It’s Crazy It’s Party“. Lietuvos publika jau spėjo įsitikinti jo gebėjimu užkurti audringą vakarėlį – pasirodymas festivalyje „Granatos Live 2024“ tapo viena ryškiausių festivalio akimirkų.
2026-ieji Käärijai žada būti itin sėkmingi. Gegužę Helsinkio „Veikkaus Arena“ surengtas koncertas buvo išparduotas, o „Eurodisko Tour“ maršrute – net 24 koncertai 15-oje Europos šalių. Pats atlikėjas žada, kad šis turas bus ambicingiausias ir įspūdingiausias jo karjeroje.
Spalio 27-ąją Vilniaus „Loftas“ taps vieta, kur susitiks dvi nevaldomos Šiaurės Europos vakarėlių jėgos – Käärijä ir Little Sis Nora. Organizatoriai neabejoja, kad publikos laukia vienas triukšmingiausių koncertų šį rudenį.