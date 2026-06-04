ŽmonėsMuzika

Po F. Kirkorovo pareiškimų apie „Eurovizijos“ nugalėtoją – pačios Daros reakcija: rėžė be užuolankų

2026 m. birželio 4 d. 12:53
Lrytas.lt
Po pergalės „Eurovizijoje“ Bulgarijos atstovė Dara nutraukė tylą ir sureagavo į Rusijos atlikėjo Filipo Kirkorovo pareiškimus, esą jis ir jo komanda prisidėjo prie jos sėkmės konkurse.
Daugiau nuotraukų (5)
Po finalo Vienoje F. Kirkorovas rusų žiniasklaidai teigė, kad jo komanda dalyvavo ruošiant Bulgarijos atstovę konkursui, o vienas pagrindinių projekto žmonių esą buvo graikų kompozitorius Dimitris Kontopoulos, anksčiau kūręs dainas Rusijos „Eurovizijos“ atstovams bei ilgus metus bendradarbiavęs su pačiu F. Kirkorovu.
Atlikėjas tikino, kad Bulgarijos televizija kreipėsi į jį pagalbos, o būsimos nugalėtojos komanda ieškojo tinkamos konkursinės dainos.
„Išsirinkome dainininkę, pradėjome ją ruošti Bulgarijos nacionalinei atrankai. Ji turėjo vieną problemą – neturėjo hito. Balsas, išvaizda, šoka, bet hito nėra. Tačiau mes pamatėme potencialą. Aš pamačiau, kad ji – diva“, – kalbėjo F. Kirkorovas.

A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg

Vis dėlto šiuos pareiškimus jau anksčiau paneigė Daros komanda, o dabar viešai prabilo ir pati atlikėja.
Komentuodama po vienu iš įrašų socialiniuose tinkluose Dara pabrėžė, kad konkursinė daina buvo sukurta gerokai anksčiau nei prasidėjo kalbos apie galimą bendradarbiavimą.
Susiję straipsniai
Netikėtas posūkis: į „Euroviziją“ grįžta viena šalis

Netikėtas posūkis: į „Euroviziją“ grįžta viena šalis

„Eurovizijos“ nugalėtojui – rimti nemalonumai

„Eurovizijos“ nugalėtojui – rimti nemalonumai

„Euroviziją“ laimėjusi bulgarė Dara įsivėlė į skandalą: rėmė karą Ukrainoje?

„Euroviziją“ laimėjusi bulgarė Dara įsivėlė į skandalą: rėmė karą Ukrainoje?

„Su visa pagarba, tačiau „Bangaranga“ buvo parašyta dar 2023 metais. Ačiū už moralinį palaikymą, tačiau šio projekto sėkmė – neįtikėtino mano komandos darbo, talento ir atsidavimo rezultatas“, – parašė Bulgarijos atstovė.
Jos komentaras greitai sulaukė dėmesio socialiniuose tinkluose ir dar labiau pakurstė diskusijas apie tai, kas iš tiesų prisidėjo prie Bulgarijos triumfo.
Šiemet Vienoje vykusioje „Eurovizijoje“ Dara su daina „Bangaranga“ surinko 516 balų ir iškovojo pirmąją vietą.
Filipas KirkorovasskandalasEurovizija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.