Po F. Kirkorovo pareiškimų apie „Eurovizijos“ nugalėtoją – pačios Daros reakcija: rėžė be užuolankų

Po finalo Vienoje F. Kirkorovas rusų žiniasklaidai teigė, kad jo komanda dalyvavo ruošiant Bulgarijos atstovę konkursui, o vienas pagrindinių projekto žmonių esą buvo graikų kompozitorius Dimitris Kontopoulos, anksčiau kūręs dainas Rusijos „Eurovizijos“ atstovams bei ilgus metus bendradarbiavęs su pačiu F. Kirkorovu.
Atlikėjas tikino, kad Bulgarijos televizija kreipėsi į jį pagalbos, o būsimos nugalėtojos komanda ieškojo tinkamos konkursinės dainos.
„Išsirinkome dainininkę, pradėjome ją ruošti Bulgarijos nacionalinei atrankai. Ji turėjo vieną problemą – neturėjo hito. Balsas, išvaizda, šoka, bet hito nėra. Tačiau mes pamatėme potencialą. Aš pamačiau, kad ji – diva“, – kalbėjo F. Kirkorovas.
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Vis dėlto šiuos pareiškimus jau anksčiau paneigė Daros komanda, o dabar viešai prabilo ir pati atlikėja.
Komentuodama po vienu iš įrašų socialiniuose tinkluose Dara pabrėžė, kad konkursinė daina buvo sukurta gerokai anksčiau nei prasidėjo kalbos apie galimą bendradarbiavimą.
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„Su visa pagarba, tačiau „Bangaranga“ buvo parašyta dar 2023 metais. Ačiū už moralinį palaikymą, tačiau šio projekto sėkmė – neįtikėtino mano komandos darbo, talento ir atsidavimo rezultatas“, – parašė Bulgarijos atstovė.
Jos komentaras greitai sulaukė dėmesio socialiniuose tinkluose ir dar labiau pakurstė diskusijas apie tai, kas iš tiesų prisidėjo prie Bulgarijos triumfo.
Šiemet Vienoje vykusioje „Eurovizijoje“ Dara su daina „Bangaranga“ surinko 516 balų ir iškovojo pirmąją vietą.