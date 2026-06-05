10-metis atlikėjas Madavas užkariavo lietuvių širdis: pirmą kartą žengė į sceną.

Vis dėlto vaikinas nosies dar neriečia – nors dėmesio susilaukė, darbo dar teks įdėti. O kaip į jo sėkmę reaguoja bendramoksliai? Kodėl jis, būdamas vos 10-ties, nusprendė nerti į muzikos verslą?
„Labai pavydėjau savo broliui, nes jis jau buvo sukūręs dvi dainas. Tada nusprendžiau, kad ir aš kažkada pradėsiu kurti“, – paklaustas, kodėl nusprendė žengti į muzikinį pasaulį, prasitarė Madavas.
Vos dešimties debiutinę dainą išleidęs berniukas į klausimus dar atsakinėja kuklindamasis. Tačiau turbūt kiekvienas prisimename, kaip svarbu sulaukti bendramokslių dėmesio.
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Kaip gera, kai savo kūrybą gali pristatyti matant daugybei koncerte šėlstančių žmonių. Dembavoje koncertaves Atikin pakvietė jaunąjį atlikėją ant scenos pristatyti „Miško bazės“. Būtent Atikin studijoje Madavas pirmąkart ir pasimatavo mikrofoną.
„Užlipus ant scenos buvo baisoka, nejauku. Jaučiausi keistai – ir verkti norėjosi, ir galvą skaudėjo. Vienu metu net ir supykino iš to jaudulio. Bet vėliau tiesiog pripratau ir pradėjau dainuoti.
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Aš tiesiog be galo laukiau to momento. Be to, jaučiau didelį palaikymą iš Nikitos. Smagu buvo matyti, kad publikai patiko. Visi palaikė, buvo labai faina“, – atviravo jaunasis reperis.
Tarp publikos Madavas matė ir pažįstamų veidų – tėtis, dvi seserys ir brolis. Palaikymą jautė ir iš dainą prodiusavusio Atikin bei videografo Vakario, fiksavusio koncertą.
Vis dėlto išleidus dainą iškilo ir dar vienas iššūkis – kaip į tai reaguos bendramoksliai? Dėl šito Madavas dabar jau ramus.
„Mokykloje visi pasiėmė telefonus, užsileido dainą ir pradėjo dainuoti. Vėliau pradėjo rašyti komentarus. Smagu, nes jaučiau palaikymą“, – atviravo jis.
Prisideda prie jaunimo ugdymo
Atlikėjas Atikin jau ne vienerius metus keliauja po įvairias jaunimo įstaigas, kuriose mielai dalijasi savo patirtimi. Jo paties kelionė dvasinės ramybės link buvo vingiuota. Jis ne kartą kalbėjo apie iš rankų slydusį gyvenimą, kai kurdamas karjerą JAV nesugebėjo atskirti šilto nuo šalto.
Galop atsidūręs reabilitacijos centre Lietuvoje, Atikin atrado naują kelią ir dabar jaučia ypatingą norą prisidėti prie augančių asmenybių gerovės.
„Man visada rūpėjo padėti jaunimui ir būti naudingam. Kai pats buvau jaunas ir kūriau muziką, svajojau, kad atsiras koks nors vyresnis žmogus, prodiuseris ar mentorius, kuris patars, nukreips pasidalys patirtimi. Norėjosi žmogaus, kuris padėtų suprasti, kokią muziką kurti, kokį stilių rinktis, galbūt prisidėtų savo kontaktais ar kūryba.
Nors gyvenime sutikau daug žmonių, kurie vienaip ar kitaip padėjo, tokio nuolatinio mentoriaus neturėjau. Todėl visada jaučiau norą pats tapti tuo žmogumi kitiems“, – paklaustas, kodėl ėmėsi darbo su jaunuoliu, kalbėjo Atikin.
Šiuo metu Atikin su jaunais žmonėmis aktyviai dirba įvairiuose projektuose, mentorystės programoje „Vyrų kalvės Akademija“. Be to, jam pačiam neseniai gimė dukrytė Milana – jai jau beveik metukai.
„Man atrodo, kad natūraliai manyje ėmė tekėti ta tėviška energija. Visa tai susidėjo į vieną bendrą norą padėti jaunam žmogui augti. Praėjusiais metais kūriau vlogus su jaunimu – važinėdavome po Lietuvą, lankydavome jaunus žmones ir padėdavome jiems įrašyti pirmuosius kūrinius. Veždavausi mobilią studiją ir kartu kurdavome muziką“, – apie savo projektą „Youtube“ kanale prabilo Atikin.
Ne išimtis ir Madavas – berniuko užsispyrimas, noras dirbti ir siekti karjeros, anot Atikin, iškart pastebimas. Labai svarbu laiku tokius talentus užvesti ant kelio.
„Potencialo jame matau labai daug. Jam dar tik dešimt metų, bet jis yra labai talentingas ir gabus. Ši daina – pirmasis jo kūrinys ir pirmas kartas studijoje. Per vos kelias valandas sukūrėme visą dainą. Jis turi gerą muzikinę klausą, greitai mokosi ir puikiai jaučia muziką. Manau, kad tai tik pirmasis žingsnis ir pradžia to, ką jis gali pasiekti ateityje“, – įsitikinęs Atikin.
Vis dėlto pats karjerą pradėjęs ypač jauname amžiuje ir dabar, sulaukęs vos 31-erių galintis pasakyti, jog gyvenime atsikando visų įmanomų nedorybių, Atikin mano, kad ne tik užvesdamas ant kelio muzikine prasme, bet ir pasidalydamas gyvenimiškais patarimais jis gali būti naudingas jaunam atlikėjui.
„Svarbiausia jam nepergyventi dėl neigiamų komentarų ir žmonių nuomonės. Taip pat reikėtų atsargiai rinktis aplinką, vengti kompanijų, kurios gali daryti neigiamą įtaką – vartoti alkoholį ar kitas žalingas medžiagas. Tačiau apskritai jo ateitis atrodo labai šviesi.
Jeigu jam patiks muzika ir jis norės toliau kurti, viskas gali klostytis labai sėkmingai. Šalia jo yra puikūs žmonės – nuostabūs tėvai ir visa palaikanti aplinka. Jie turi daug patirties dirbant su vaikais ir jaunimu, todėl dėl to visiškai nesijaudinu.
Manau, kad jam labai pasisekė augti tokioje aplinkoje ir turėti tokius žmones šalia. O visa kita priklausys nuo jo paties. Svarbu išlikti kukliam, nepradėti pernelyg sureikšminti savęs, nekelti savęs aukščiau kitų žmonių. Kol kas man atrodo, kad jam sekasi labai gerai“, – kalbėjo Atikin.
Madavas – „Miško bazė“: