Atlikėja Senjasa gerbėjams pristato ypatingą naujieną

„Be Komentarų“ – tai ne tik pagrindinio kūrinio pavadinimas, bet ir viso projekto idėja. Anot Senjasos, šis pavadinimas simbolizuoja momentą, kai nebelieka poreikio kažką įrodinėti, aiškinti ar teisintis.
„Kartais stipriausia pozicija yra tiesiog tyliai pasirinkti save. Visos trys EP dainos kalba apie skirtingas moters būsenas – santykius, vidinę laisvę, kontrolę, emocijas ir pasitikėjimą savimi, todėl „Be Komentarų“ labai natūraliai apjungė visą projektą į vieną visumą“, – sako atlikėja.
EP sudarančius kūrinius jungia viena pagrindinė mintis – moteris gali būti įvairi, ir tik ji pati sprendžia, kokia jos versija atsiskleis konkrečiu momentu. Vienose dainose daugiau emocijos ir ribų brėžimo, kitose – žaidimo su įvaizdžiu, naktiniu gyvenimu ar savotišku „divos“ vaidmeniu.
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Naujieji kūriniai „Nedreifuojam“ ir „Velkam“ papildo EP skirtingomis nuotaikomis. „Nedreifuojam“ kalba apie savarankiškumą, drąsą priimti sprendimus ir turėti savo balsą, o „Velkam“ kviečia į energingą pasaulį, kuriame susipina mada, scena, pasitikėjimas savimi ir žaismingas požiūris į savo įvaizdį.
Anot Senjasos, šis mini albumas taip pat yra savotiškas sugrįžimas prie jos ankstesnės kūrybos ištakų. Visi EP kūriniai buvo parašyti prieš keletą metų, laikotarpiu, kai atlikėja kūrė lėtesnę, daugiau emocinio aštrumo turinčią muziką.
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„Šis EP man yra labai svarbaus kūrybinio etapo užfiksavimas. Jis kitoks nei tai, ką leidau pastaruoju metu, tačiau būtent dėl to man jis labai svarbus – primena, nuo ko viskas prasidėjo ir kokia muzika man visada buvo artima“, – pasakoja Senjasa.
Pirmą kartą singlas „Be Komentarų“ nuskambėjo UTMA 18 turnyre Kauno „Žalgirio“ arenoje, kuriame atlikėja sulaukė didelio publikos dėmesio. Nors EP idėja buvo suplanuota dar anksčiau, klausytojų reakcija sustiprino Senjasos įsitikinimą, kad šių kūrinių laikas atėjo būtent dabar.
„Gera suprasti, kad šie anksčiau parašyti kūriniai vis dar kelia emociją, yra aktualūs ir randa savo klausytoją“, – teigia ji.
Pirmojo mini albumo išleidimą Senjasa vadina ne tik muzikiniu projektu, bet ir vieno kūrybinio etapo uždarymu bei naujos pradžios ženklu. Atlikėja atskleidžia, kad jau šią vasarą klausytojų laukia daugiau naujienų, bendrų projektų su kitais atlikėjais ir naujų muzikinių eksperimentų.
Senjasos mini albumą „Be Komentarų“ jau prieinamas visose pagrindinėse muzikos klausymo platformose.