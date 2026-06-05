Didelio susidomėjimo sulaukusi grupė „Galèra“ skelbia džiugią žinią

Liepos 15 d. „Galèra“ pasirodys „Oldman Palanga“ scenoje, liepos 29 d. koncertuos Kauno menininkų namų amfiteatre, o rugpjūčio 12 d. vasaros koncertų ciklą užbaigs romantiškoje „Downtown Forest“ erdvėje Vilniuje.
Pasak grupės lyderio Roko Raibio, gyvi pasirodymai „Galèra“ kūryboje užima ypatingą vietą.
„Gyvas atlikimas visada kupinas improvizacijos ir netikėtumų – kiekvienas koncertas tampa unikalus. Stengiamės kuo nuoširdžiau dalintis meile muzikos menui“, – pasakoja jis.
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Pavasarį išleistas debiutinis grupės albumas „GARSU“ sulaukė didelio klausytojų dėmesio, o jo pristatymo koncertas klube „Kablys“ buvo visiškai išparduotas.
„Albumu „GARSU“ norime ir toliau dalintis su žmonėmis – apie tai ir bus šie vasaros koncertai. Tačiau kartu labai nekantraujame pristatyti ir naujas dainas, kurios pirmą kartą nuskambės būtent šiuose trijuose miestuose“, – sako Rokas.
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Anot jo, grupės koncertuose susijungia improvizacija, emocinis atvirumas ir skirtingų muzikinių pasaulių įtakos.
„Siekiame ištransliuoti gyvybę, meilę, nuoširdumą ir tikrumą, apipintą džiazroko bei klasikinės muzikos kalbomis. Norime sukurti netikėtumo jausmą, kuris įtrauktų klausytoją ir sukeltų emocijų audrą“, – teigia grupės lyderis.
Koncertų trilogijos „Ar dangus vėl žemę atras“ metu grupė aplankys tris miestus, kuriuose nuskambės ne tik albumo „GARSUS“ kūryba, bet ir dar niekur nepristatytos dainos. Kiekvienas vasaros turo miestas Rokui turi ir asmeninę reikšmę.
„Palanga man visada asocijuojasi su vaikyste, atostogomis su tėvais, saule, ramybe ir jūros bangų šokiu. Tai miestas, į kurį visada gera sugrįžti. Kaunas – miestas, kurį norėčiau pažinti dar artimiau. Mūsų gitaristui Erikui Kaunas itin artimas, o man tai – gilaus kultūrinio ir istorinio paveldo šaltinis, primenantis Lietuvos įvairovę ir grožį. Na, o Vilnius – namai, kuriuos be galo myliu ir branginu. Čia visada gera sugrįžti“, – pasakoja „Galèra“ narys.
Grupę gyvai išgirsti bus galima jau liepos 15 d. „OLDMAN Parkas“ Palangoje, liepos 29 d. Kauno menininkų namų amfiteatre, o rugpjūčio 12 d. – Vilniuje, „Downtown Forest“. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.